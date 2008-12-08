İlginç susuzluk protestosu

Kars’ta, merkeze bağlı 275 öğrencisi bulunan Verimli Köyü’nde, beş yıldır devam eden susuzluk nedeniyle veliler çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.



Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Verimli Köyü'nde, çevredeki köylerden at arabalarıyla su taşıyan köylüler, bir çok kez eylem yaptı. İki yıl önce 50 traktörle Hükümet Konağı’na gelen ve burada eylem yapan köylüler, Vali Mehmet Ufuk Erden’in köye su getirme sözünü vermesinin ardından köylerine döndü. Ancak yıllardır devam eden sondaj çalışmaları sonuç vermeyince köylüler bu kez çocuklarını okula göndermeme kararı aldı. Yaklaşık bir ay önce çocuklarını 4 gün okula göndermeyen veliler, sorunlarına çözüm bulunamayınca geçen çarşamba gününden itibaren yeniden çocuklarını okula göndermemeye başladı.



Okula gönderilmeyen çocuklar, at arabalarıyla komşu köylerden su taşıyor. 8 öğretmeni ve 275 öğrencisi bulanan Verimli Köyü İlköğretim Okulu’nun 8’inci sınıf öğrencisi Gurbet Günhan, bütün öğrencilerin okul yerine komşu köylerden su taşımaya gittiklerini belirterek, “Artık o köyler de bizi kabul etmiyor. Silahlarla kovalıyorlar” dedi.



Susuzluk nedeniyle zor günler geçirdiklerini, salgın hastalıkların baş gösterdiğini belirten velilerden Nazmiye Ayırkan da, “Bir ay önce 4 gün boyunca çocuklarımızı okula göndermedik. Milli Eğitim yetkilileri hemen buraya geldi. Eğitim bu kadar önemli de, sağlık önemli değil mi? Suyumuz gelene kadar çocukları okula göndermeyeceğiz. Bana göre, çocuklarımızın öncelikle eğitimi değil, sağlığı önemli. Sağlık olmazsa eğitimi ne yapacağız” diye konuştu.

Verimli Köyü’ne su verilmesi için iki yıl önce başlatılan sondaj çalışmalarının sürdüğü, ancak bugüne kadar köy topraklarında su bulunamadığı belirtildi.

