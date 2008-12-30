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Spor

İlginç rekor!..

Chippenham Town’ın forvet oyuncusu David Pratt, maçın 3. saniyesinde gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti.

30 Aralık 2008 02:00




İngiltere’de amatör küme takımlarından Chippenham Town’ın forvet oyuncusu David Pratt, maçın 3. saniyesinde gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti.


İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, Chippenham Town’da forma giyen Pratt, Bashley ile yapılan maçın daha 3. saniyesinde gördüğü kırmızı kartla şaşkınlık yarattı.

Pratt, rakip takım futbolcusu Chris Knowles’i ittiği için hakem tarafından daha 3. saniyede oyundan atıldı.

Pratt’in bu "başarısı"nı, "dünya rekoru" olarak tanımlayan İngiltere basını, bir önceki rekorun, İtalya takımı Bologna’dan Giuseppe Lorenzo’ya ait olduğunu hatırlattı. Lorenzo, 1990 yılında karşılaşmanın 10. saniyesinde, Parma oyuncusuna vurması nedeniyle kırmızı kart görmüştü

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