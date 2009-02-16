İlginç iddia



Alman spor dergisi Kicker, Werder Bremen'de oynayan Mesut Özil'in, Alman (A) milli takımında forma giymesine rağmen hâlâ Türkiye için de forma giyebileceğini yazdı.



Derginin haberinde, FIFA tüzüğünün 64. sayfasındaki 18. maddenin 1a paragrafında, bir oyuncunun bir federasyon adına resmi bir müsabakada oynaması durumunda başka bir federasyonda oynayamayacağının yazılı olduğu, ancak Mesut'un Almanya adına Norveç'e karşı oynadığı karşılaşmanın bir hazırlık maçı olduğu ve bu kapsama girmediği belirtildi.



Bunu bir FIFA yetkilisinin de doğruladığı ifade edilen haberde, FIFA'nın bu kuralı 2008 yılının mayıs ayında anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla yeniden düzenlediği kaydedildi. Mesut için bunun, hala Türkiye için oynayabileceği anlamına geldiği, ancak Almanya'nın Dünya Kupası elemelerinde 28 Martta Liechtenstein ya da 1 Nisanda Galler'e karşı forma giymesi durumunda artık her zaman Alman milli takımı adına oynamak zorunda olduğu belirtildi. Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, bu kuralı bilmediğini ifade ederek, FIFA'nın bu kuralını eleştirdi.



Haberde ayrıca, Almanya Futbol Federasyonu DFB'nin bu konu hakkında yeterli bilgi almamış olduğu, Alman milli takımının menajeri Oliver Biehoff'un ise bu konuda bir açıklama yapmak istemediği kaydedildi.



Mesut ise bugün yaptığı açıklamada, kendisinin yüzde 100 Alman milli takımından yana tercihini kullandığını ve bu yeni durumun kendisi için bir önem taşımadığını belirtti. Alman (A) milli takımının Liechtenstein ve Galler'e karşı oynayacağı tarihlerde Mesut'un Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Alman U21 takımında Hollanda ve Belarus'a karşı oynayacağı, bu nedenle Alman (A) milli takımının resmi maçlarında ancak ilk kez 12 Ağustosta Azerbaycan'a karşı forma giyebileceği de belirtildi.





