İlginç evlilik teklifi:Hayat arkadaşım olmak istiyorsan önce şifreyi çöz

Polonyalı genç bir kız kendisine akıllı ve zeki bir erkek arkadaşı bulmak için matematik testiyle ilan verdi.

Hürriyet’in haberine göre, Polonya’nın 0048 ile başlayan uluslararası ülke kodu ardından diğer telefon numarasını bir matematik sorusu içinde kodlayan kız, şifreyi çözen kişinin kendisinin gelecekteki eşi olabileceğini söyledi.

Telefon numarasını bir denklemin içinde şifreleyen kız daha sonra hazırladığı ilanı şehir merkezinde görülebilecek yerlere astı, fotoğrafını çekip Twitter’daki takipçileri ile paylaştı.

Olumlu tepki aldı

Nitekim takipçileri de paylaştığı fotoğraf altında şu sözlere yer verdi: “Bir kadın, akıllı bir adam bulmak istiyordu, bu yüzden zor bir denklemde onun telefon numarasını sakladı.”Attığı twit’in ardından birçok kullanıcı gönderiye yorumda bulundu. İşte bunlardan bazıları:- Umuyoruz ki kendine denk akıllı bir eş bulur ve dünyayı ele geçirecek zeki bebekler doğurursun.- Sihirli bir iksir yerine bu kız aklını kullanıyor.- Bu 2015 romantizminin neye benzediğini gösteriyor ve bu harika!..