T24 LogoT24 Logo
Dünya

İlginç evlilik teklifi:Hayat arkadaşım olmak istiyorsan önce şifreyi çöz

Telefon numarasını matematik sorusuna kodladı

10 Kasım 2015 19:39

Polonyalı genç bir kız kendisine akıllı ve zeki bir erkek arkadaşı bulmak için matematik testiyle ilan verdi. 

Hürriyet’in haberine göre, Polonya’nın 0048 ile başlayan uluslararası ülke kodu ardından diğer telefon numarasını bir matematik sorusu içinde kodlayan kız, şifreyi çözen kişinin kendisinin gelecekteki eşi olabileceğini söyledi.

Telefon numarasını bir denklemin içinde şifreleyen kız daha sonra hazırladığı ilanı şehir merkezinde görülebilecek yerlere astı, fotoğrafını çekip Twitter’daki takipçileri ile paylaştı.

 

Olumlu tepki aldı

 

Nitekim takipçileri de paylaştığı fotoğraf altında şu sözlere yer verdi: “Bir kadın, akıllı bir adam bulmak istiyordu, bu yüzden zor bir denklemde onun telefon numarasını sakladı.”Attığı twit’in ardından birçok kullanıcı gönderiye yorumda bulundu. İşte bunlardan bazıları:- Umuyoruz ki kendine denk akıllı bir eş bulur ve dünyayı ele geçirecek zeki bebekler doğurursun.- Sihirli bir iksir yerine bu kız aklını kullanıyor.- Bu 2015 romantizminin neye benzediğini gösteriyor ve bu harika!..

ETİKETLER

evlilik teklifipolonyamatematik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24