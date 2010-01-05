İlginç bir hırsızlık

T24- İsveç ve Danimarka'da tasarım ayakkabıların teklerinin çalındığı ilginç hırsızlıklar yaşandı. Hırsızlar hâlâ yakalanamadı.





Polisler aylardır, Malmö'deki tasarım ayakkabı satan dükkanlardan sadece sol teklerin çalındığı şikayetini alıyor ancak buna bir anlam veremiyordu.



Times'ın haberine göre, polisin kafasını meşgul eden gizem, komşu Danimarka'da ayakkabıların sağ teklerini sergileme adetinin olduğu ortaya çıkınca çözüldü.



Malmö'deki bir dükkanın satış elemanları, hafta sonunda ellili yaşlardaki iki adamın sol tekleri çaldığını gördüklerini söyledi. Hırsızlar 7 sol teki alıp kaçtı. Bunlar sağ tekleriyle eşleştirildiklerinde bir çift ayakkabının değeri 900 sterlin ediyor.



Daha önce de sol teklerin ortadan kaybolduğunu fark ettiklerini ancak buna bir anlam veremediklerini söyleyen mağaza çalışanı Anna Johansson, Danimarka'daki dükkanların sağ tekleri sergilediklerini İsveç'te ise bunun tam tersinin yapıldığını öğrendiklerinde durumun açıklık kazandığını belirtti.



125 ayakkabı mağazasının bulunduğu Malmö, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan trenle 30 dakika uzaklıkta bulunuyor.

