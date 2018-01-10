Ilgaz'daki kayak pistinde teleferik vagonları havada asılı kaldı!..

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)- KASTAMONU\'da bulunan Ilgaz Kayak Merkezi\'nde teleferik hattında elektrik kesilince vagonlar havada asıldı kaldı.
Kastamonu- Çankırı illeri arasındaki Milli Parklar içerisinde bulunan Türkiye Kayak Federasyonu\'na ait kayak tesisinde teleferik hattında elektrik kesildi. Kesinti sonrası vagonlar havada asılı kaldı. Yaklaşık 45 dakika süren arıza sonrası havada kalan vagonlarda kimsenin olmadığı bildirildi.
Yetkililer arızanın ardından teleferik sisteminin yeniden çalışmaya başladığını belirtirken, bölgede düzenli kar yağışının olmaması nedeniyle kayak yapılamadığını, ancak teleferik sistemini sürekli kontrol amaçlı çalıştırıldığını kaydetti.
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