İletişimciler yemekte buluşuyor

İLAD-İletişim Araştırmaları Derneği, Gazeteciler Lokali, Beyoğlu İLAD konuşmacılı yemek toplantıları 2009 yılında, Avrupa İletişim Araştırmaları Derneği (ECREA) yürütme kurulu üyesi Salvatore Scifo ile devam ediyor.



"ECREA 2008/2010: Barselona’dan Hamburg’a” başlıklı konuşmasında Salvatore Scifo, ECREA’nın 2008-Barselona toplantısının yankıları ile 2010-Hamburg toplantısının hazırlıkları hakkında bilgi verecek.



Westminster Üniversitesi’nde “Topluluk Radyoları” üzerine doktora çalışmaları yürüten Salvatore Scifo, Avrupa’da topluluk medyasının gelişimini hedefleyen www.communitymedia.eu web sitesinin editörü; Medya, İletişim ve Kültür Çalışmaları Derneği (MeCCSA), Radyo Çalışmaları Ağı üyesi ve Avrupa Topluluk Medyası Forumu (CMFE) Sekreteri; London Metropolitan Üniversitesi öğretim üyeliği de yapan Salvatore Scifo, Aralık 2008 tarihinden bu yana Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde ders vermeye başladı.

