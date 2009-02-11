T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İletişimciler yemekte buluşuyor

İLAD-İletişim Araştırmaları Derneği toplantıları, ECREA yürütme kurulu üyesi Salvatore Scifo ile devam ediyor.

11 Şubat 2009 02:00

İLAD-İletişim Araştırmaları Derneği, Gazeteciler Lokali, Beyoğlu İLAD konuşmacılı yemek toplantıları 2009 yılında, Avrupa İletişim Araştırmaları Derneği (ECREA) yürütme kurulu üyesi Salvatore Scifo ile devam ediyor.

"ECREA 2008/2010: Barselona’dan Hamburg’a” başlıklı konuşmasında Salvatore Scifo, ECREA’nın 2008-Barselona toplantısının yankıları ile 2010-Hamburg toplantısının hazırlıkları hakkında bilgi verecek.

Westminster Üniversitesi’nde “Topluluk Radyoları” üzerine doktora çalışmaları yürüten Salvatore Scifo, Avrupa’da topluluk medyasının gelişimini hedefleyen www.communitymedia.eu web sitesinin editörü; Medya, İletişim ve Kültür Çalışmaları Derneği (MeCCSA), Radyo Çalışmaları Ağı üyesi ve Avrupa Topluluk Medyası Forumu (CMFE) Sekreteri; London Metropolitan Üniversitesi öğretim üyeliği de yapan Salvatore Scifo, Aralık 2008 tarihinden bu yana Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde ders vermeye başladı.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24