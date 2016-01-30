İletişim fakültesi öğrencilerinden akademisyenlere destek: Barışı savunacağız

İletişim fakültesi öğrencileri, 1128 akademisyenin imzaladığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye, kendileri yazdığı bir metinle destek oldu. Metinde, “Temmuz ayından bu yana başlatılan ve katliamlarla sürdürülen savaş sürecinin karşısında biz iletişim fakültesi öğrencileri her daim barışın yanında olduğumuzu, barışı savunacağımızı söylüyoruz” ifadeleri yer aldı.
bianet’in haberine göre bildiri şöyle:
Temmuz ayından bu yana başlatılan ve katliamlarla sürdürülen savaş sürecinin karşısında biz iletişim fakültesi öğrencileri her daim barışın yanında olduğumuzu, barışı savunacağımızı söylüyoruz.
Akademinin görevi kapalı kapılar ardında toplumdan ve toplumsal gerçeklikten uzakta durmak değil, bilakis toplumsal yapı ve süreçler üzerine fikir üretmek, çalışmak ve bu süreçlere müdahil olmaktır. Barış için Akademisyenler bugün üzerlerine düşen görevi yerine getirmektedir. 2012 yılında tutsakların açlık grevleri sırasında bir araya gelerek yola çıkan akademisyenler bugün coğrafyamızın savaş alanına çevrilmesine karşı bir arada durmaktadır. Amaçlarını çatışmasızlık ve barışı inşa ederek toplumsallaştırma süreçleri konularında dünya genelindeki örnekleri inceleyerek akademik bilgi üretmek ve bu bilgiyi hızlıca kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunmak olarak işaretlemektedir.
Biz iletişim fakültesi öğrencileri de bu amacın arkasında durduğumuzu, bütün baskılara karşı dün “Öğrencime Dokunma” diyerek alanları dolduran hocalarımızın arkasında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Akademisyenlerin başlattığı ve toplumun birçok kesimine yayılan, kardeşlik ve barış istemini sahiplenip, bu suça ortak olmayacağız!”
İmzacılar
Çiydem Dağdeviren, Ankara Üniversitesi
Mehmet Alp Karaçaylı, Ankara Üniversitesi
Firdes Sönmez, Ankara Üniversitesi
Halil Okyay, Ankara Üniversitesi
Şevket Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi
Emin Mert Odabaş, Ankara Üniversitesi
İzgen Gökçe, Ankara Üniversitesi
Duygu Nil Özer, Ankara Üniversitesi
Fatma Edemen, Ankara Üniversitesi
Kardelen Demirkıran, Ankara Üniversitesi
Mine Şenol, Ankara Üniversitesi
Melih Yargıcı, Ankara Üniversitesi
Mehmet Salim Özer, Ankara Üniversitesi
Ekin Karaibrahimoğlu, Ankara Üniversitesi
Perihan Pelin Anılan, Ankara Üniversitesi
Sinan Songürcü, Ankara Üniversitesi
Burcu Anıl, Ankara Üniversitesi
Şahin Altınok, Ankara Üniversitesi
Mine Metin, Ankara Üniversitesi
Armağan Aydoğan, Ankara Üniversitesi
Celal Ali Tonuç, Ankara Üniversitesi
Hasan Koç, Ankara Üniversitesi
Murat Ulutaş, Ankara Üniversitesi
Fırat Şit, Ankara Üniversitesi
Şaban Çoban, Ankara Üniversitesi
Mehmet Can Beyaztaş, Ankara Üniversitesi
Deniz Çakmak, Ankara Üniversitesi
Emre Kaşcıoğlu, Ankara Üniversitesi
Eylem Uz, Ankara Üniversitesi
Elif Soysal, Ankara Üniversitesi
Şeyma Paşayiğit, Ankara Üniversitesi
Melis Ciddioğlu, Ankara Üniversitesi
İlkyaz Gençdal, Ankara Üniversitesi
Esra Tokat, Ankara Üniversitesi
Ali Demiraslan, Ankara Üniversitesi
Esra Doğan, Ankara Üniversitesi
Nisa Aybala Avcı, Ankara Üniversitesi
Esra Tunç, Ankara Üniversitesi
Bihter Doğan, Ankara Üniversitesi
Bahar Sönmez, Anadolu Üniversitesi
Can Papila, Marmara Üniversitesi
Cem Koç, İstanbul Üniversitesi
İmge Tabakçı, İstanbul Üniversitesi
Manolya Bulut, Atatürk Üniversitesi
Mehmet Rıdvan Seven, Akdeniz Üniversitesi
Vedat Oyan, Akdeniz Üniversitesi
Vural Köse, Akdeniz Üniversitesi
Onur Durdağı, Akdeniz Üniversitesi
Can Alaygut, Ege Üniversitesi
Yiğit Yıldız, Ege Üniversitesi
Ne olmuştu?
11 Ocak Pazartesi günü 1128 akademisyenin imzasıyla açıklanan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinin ardından imzacı akademisyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından hedef gösterilmiş, Sedat Peker tarafından tehdit edilmiş, haklarında Türk Ceza Kanunu 301. maddesi Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde soruşturma başlatılmış, bazı akademisyenler açığa alınarak okullarında soruşturmaya tabi tutulmuş, en 30 akademisyen de gözaltına alınmıştı.
Akademisyenlere gazeteciler, tiyatrocular, sinemacılar, yayıncılar, edebiyatçılar, öğrenciler ve sağlıkçıların da olduğu çak sayıda kişi destek vermişti.
Öğrencilerin bildiri ve imzaları yayınladığı siteye buradan ulaşabilirsiniz.