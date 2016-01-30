İletişim fakültesi öğrencilerinden akademisyenlere destek: Barışı savunacağız

İletişim fakültesi öğrencileri, 1128 akademisyenin imzaladığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye, kendileri yazdığı bir metinle destek oldu. Metinde, “Temmuz ayından bu yana başlatılan ve katliamlarla sürdürülen savaş sürecinin karşısında biz iletişim fakültesi öğrencileri her daim barışın yanında olduğumuzu, barışı savunacağımızı söylüyoruz” ifadeleri yer aldı.

bianet’in haberine göre bildiri şöyle:

Temmuz ayından bu yana başlatılan ve katliamlarla sürdürülen savaş sürecinin karşısında biz iletişim fakültesi öğrencileri her daim barışın yanında olduğumuzu, barışı savunacağımızı söylüyoruz.

Akademinin görevi kapalı kapılar ardında toplumdan ve toplumsal gerçeklikten uzakta durmak değil, bilakis toplumsal yapı ve süreçler üzerine fikir üretmek, çalışmak ve bu süreçlere müdahil olmaktır. Barış için Akademisyenler bugün üzerlerine düşen görevi yerine getirmektedir. 2012 yılında tutsakların açlık grevleri sırasında bir araya gelerek yola çıkan akademisyenler bugün coğrafyamızın savaş alanına çevrilmesine karşı bir arada durmaktadır. Amaçlarını çatışmasızlık ve barışı inşa ederek toplumsallaştırma süreçleri konularında dünya genelindeki örnekleri inceleyerek akademik bilgi üretmek ve bu bilgiyi hızlıca kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunmak olarak işaretlemektedir.

Biz iletişim fakültesi öğrencileri de bu amacın arkasında durduğumuzu, bütün baskılara karşı dün “Öğrencime Dokunma” diyerek alanları dolduran hocalarımızın arkasında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Akademisyenlerin başlattığı ve toplumun birçok kesimine yayılan, kardeşlik ve barış istemini sahiplenip, bu suça ortak olmayacağız!”



İmzacılar

Çiydem Dağdeviren, Ankara Üniversitesi

Mehmet Alp Karaçaylı, Ankara Üniversitesi

Firdes Sönmez, Ankara Üniversitesi

Halil Okyay, Ankara Üniversitesi

Şevket Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi

Emin Mert Odabaş, Ankara Üniversitesi

İzgen Gökçe, Ankara Üniversitesi

Duygu Nil Özer, Ankara Üniversitesi

Fatma Edemen, Ankara Üniversitesi

Kardelen Demirkıran, Ankara Üniversitesi

Mine Şenol, Ankara Üniversitesi

Melih Yargıcı, Ankara Üniversitesi

Mehmet Salim Özer, Ankara Üniversitesi

Ekin Karaibrahimoğlu, Ankara Üniversitesi

Perihan Pelin Anılan, Ankara Üniversitesi

Sinan Songürcü, Ankara Üniversitesi

Burcu Anıl, Ankara Üniversitesi

Şahin Altınok, Ankara Üniversitesi

Mine Metin, Ankara Üniversitesi

Armağan Aydoğan, Ankara Üniversitesi

Celal Ali Tonuç, Ankara Üniversitesi

Hasan Koç, Ankara Üniversitesi

Murat Ulutaş, Ankara Üniversitesi

Fırat Şit, Ankara Üniversitesi

Şaban Çoban, Ankara Üniversitesi

Mehmet Can Beyaztaş, Ankara Üniversitesi

Deniz Çakmak, Ankara Üniversitesi

Emre Kaşcıoğlu, Ankara Üniversitesi

Eylem Uz, Ankara Üniversitesi

Elif Soysal, Ankara Üniversitesi

Şeyma Paşayiğit, Ankara Üniversitesi

Melis Ciddioğlu, Ankara Üniversitesi

İlkyaz Gençdal, Ankara Üniversitesi

Esra Tokat, Ankara Üniversitesi

Ali Demiraslan, Ankara Üniversitesi

Esra Doğan, Ankara Üniversitesi

Nisa Aybala Avcı, Ankara Üniversitesi

Esra Tunç, Ankara Üniversitesi

Bihter Doğan, Ankara Üniversitesi

Bahar Sönmez, Anadolu Üniversitesi

Can Papila, Marmara Üniversitesi

Cem Koç, İstanbul Üniversitesi

İmge Tabakçı, İstanbul Üniversitesi

Manolya Bulut, Atatürk Üniversitesi

Mehmet Rıdvan Seven, Akdeniz Üniversitesi

Vedat Oyan, Akdeniz Üniversitesi

Vural Köse, Akdeniz Üniversitesi

Onur Durdağı, Akdeniz Üniversitesi

Can Alaygut, Ege Üniversitesi

Yiğit Yıldız, Ege Üniversitesi

Ne olmuştu?

11 Ocak Pazartesi günü 1128 akademisyenin imzasıyla açıklanan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinin ardından imzacı akademisyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından hedef gösterilmiş, Sedat Peker tarafından tehdit edilmiş, haklarında Türk Ceza Kanunu 301. maddesi Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde soruşturma başlatılmış, bazı akademisyenler açığa alınarak okullarında soruşturmaya tabi tutulmuş, en 30 akademisyen de gözaltına alınmıştı.

Akademisyenlere gazeteciler, tiyatrocular, sinemacılar, yayıncılar, edebiyatçılar, öğrenciler ve sağlıkçıların da olduğu çak sayıda kişi destek vermişti.

Öğrencilerin bildiri ve imzaları yayınladığı siteye buradan ulaşabilirsiniz.