İletişim Başkanlığı'nın dezenfekte edilmesi için 393 bin TL'lik ihale düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı’nın dezenfekte edilmesi için yüz binlerce liralık bir ihale düzenlendiği açığa çıktı. BirGün'ün aktardığına göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İletişim Başkanlığı’nın 1 Kasım tarihinde “Hizmet Binası Dezenfeksiyon Uygulaması” adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale kapsamında İletişim Başkanlığı’nın Ankara’da bulunan binasının dezenfekte edileceği belirtildi.

2 Aralık’ta açıklanan ihale sonuç ilanına göre de İletişim Başkanlığı ile Arvend Gıda Elektronik Tekstil Turizm İnşaat Şirketi arasında tam 393 bin TL’lik bir sözleşme imzalandı. İletişim Başkanlığı, şirketten binayı 30 gün içerisinde dezenfekte etmesini istedi.