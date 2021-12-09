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İletişim Başkanlığı'nın dezenfekte edilmesi için 393 bin TL'lik ihale düzenlendi

İletişim Başkanlığı 1 Kasım tarihinde “Hizmet Binası Dezenfeksiyon Uygulaması” adı altında bir ihale düzenledi

09 Aralık 2021 00:20

İletişim Başkanlığı, Ankara’daki hizmet binasının dezenfekte edilmesi için tam 393 bin TL’lik bir ihale düzenledi.

iletişimbaşkanfahrettinaltun
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