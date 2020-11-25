T24 LogoT24 Logo
Gündem

İletişim Başkanlığı'ndan kadına şiddet videosu

25 Kasım 2020 20:13

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya yönelik bir iletişim kampanyası başlattı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığınca Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası iş birliğinde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık filmleri hazırlandı.

Hazırlanan filmlerde, toplumun bütün kesimleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya ve tavır almaya davet ediliyor.

Şiddete uğrayan kadınların mağduriyetlerini saklama sebepleri farklı olsa da atmaları gereken adımların aynı olduğuna işaret edilen filmlerde, şiddet karşısında susmaktan ve mağduriyetlerini saklamaktan vazgeçen kadınların sadece kendileri için değil tüm mağdurlar adına cesaret verici bir hareketi de başlatmış olacakları vurgulanıyor.

Kadına şiddete meyilli erkeklerin konu alındığı serinin diğer filmlerinde ise sorunun temelinin gelir ve eğitim düzeyiyle ilgili olmadığı belirtilerek, kadına şiddetin onu destekleyen veya görmezden gelen çevreden güç aldığına dikkat çekiliyor.

 

ETİKETLER

kadına şiddetiletişim başkanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24