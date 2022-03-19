İletişim Başkanlığı'ndan 'Birlikte Türkiye'yiz' şarkısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Sanatçı Şükriye Tutkun’un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının klibinde Türkiye’nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı. Türkiye’nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi.
Altun, şarkıya ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var"
"Türkiye'miz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan. Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var. Hikayemiz burada, sazımız burada, sözümüz burada. Kalbimiz burada, burası için atıyor. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Kıymetli sanatçı Şükriye Tutkun’a bu değerli çalışması için duygularımıza tercüman olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadife sesi bu güzel memlekette hep var olsun."
"Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının sözleri şöyle:
"Biiznillah…/ İnandık Hak yoluna/ Kefil O'dur kuluna/ Düşkünüz sevdasına/ Vatanın bekasına/ Kurbanım salasına/ Canım yetene kadar/ Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek/ Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar/ Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz/ Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar/ Elhamdülillah…/ Tarihe ışık tutan/ Mazluma kucak açan/ Dünyaya örnek olan/ Geçmişten geleceğe/ Ümmete sahip çıkan/ Recep Tayyip Erdoğan/ Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek/ Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar/ Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz."