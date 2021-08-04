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İletişim Başkanı Altun: Uçak ve helikopterlerimiz, 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz oldu

04 Ağustos 2021 00:35

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uçak ve helikopterlerimiz de zamanında, hızlı ve etkin müdahalelerle 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz oldu" dedi.

İletişim Başkanı Altun, ülkedeki yangınlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada "Kurum ve kuruluşlarımız, yangınların başladığı ilk andan itibaren büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışıyor. Uçak ve helikopterlerimiz de zamanında, hızlı ve etkin müdahalelerle 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz oldu" ifadelerini kaydetti.

 

fahrettin altun
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