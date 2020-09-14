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İletişim Başkanı Altun, Kızılay aracına yapılan saldırıyı lanetledi: Gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır

14 Eylül 2020 19:10

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye’nin kuzeyinde Kızılay çalışanlarına yapılan saldırıya ilişkin, ”Bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır” dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından Suriye’nin kuzeyinde Kızılay’a yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı. Altun açıklamasında, şunları kaydetti:

"Suriye’de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılayımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun Kızılay dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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