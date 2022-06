İletişim Başkanı Altun: Ermeniler için soykırım gibi bir olay asla yaşanmamıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Artık katlanılamaz boyutlara ulaşan vahşeti önlemek adına Osmanlı Devleti tarafından 1915 yılında Sevk ve İskan Kanunu çıkarılmıştır. Söz konusu çetelerin saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerdeki Ermeni nüfus, can ve mal emniyetleri sağlanarak geçici olarak yine Osmanlı sınırları içindeki güney bölgelere kaydırılmış ama asla sınır dışı edilmemiştir. Soykırım gibi bir olay ise kesinlikle yaşanmamıştır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı'nın açılışında konuştu. Geçen yüzyılın, önemli kırılma anlarıyla dünyanın siyasi, ekonomik ve teknolojik açıdan kabuk değiştirdiği, büyük dönüşümler yaşadığı bir yüzyıl olduğunu hatırlatan Altun, bu dönüşümün, tüm dünyada sınırları ve yönetim biçimlerini değiştirirken, insanlığa da büyük sancılar yaşattığını söyledi.

Çok sayıda acı hadiseye tanıklık eden 20'nci yüzyılın en büyük trajedilerinden birinin de Birinci Dünya Savaşı olduğunu belirten Altun, Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ve Pasifik'te gerçekleşen birçok muharebede 10 milyonlarca asker ve sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Altun, şöyle konuştu:

"Uydurma bir tarih algısı, hem tarihe hem de insanlığın bütününe karşı yapılmış bir ihanettir"

“Artık katlanılamaz boyutlara ulaşan vahşeti önlemek adına Osmanlı Devleti tarafından 1915 yılında Sevk ve İskan Kanunu çıkarılmıştır. Söz konusu çetelerin saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerdeki Ermeni nüfus, can ve mal emniyetleri sağlanarak geçici olarak yine Osmanlı sınırları içindeki güney bölgelere kaydırılmış ama asla sınır dışı edilmemiştir. Soykırım gibi bir olay ise kesinlikle yaşanmamıştır.

"Birçok ülke parlamentosunun Türkiye aleyhine almış olduğu 1915 olaylarına ilişkin kararlar, bilimsel veriler ışığında da uluslararası hukuk nezdinde de yok hükmündedir. Uydurma bir tarih algısı, hem tarihe hem de insanlığın bütününe karşı yapılmış bir ihanettir."

Ermeni Soykırımı'nı tanıyan ülkeler

Ankara’nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu’undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını, öldürülmesini, sistematik olarak cinsel saldırıya maruz bırakılmasını "soykırım" olarak resmen kabul eden ülke sayısı ise 31.

"Ermeni soykırımı"nı resmen tanıyan ülkeler: Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.

Birleşik Krallık'ın parçaları olan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da soykırımı tanıyor ancak İngiltere henüz bu yönde resmi bir açıklama yapmadı.

ABD'de, 41 eyalet Ermeni Soykırımı'nın olduğunu kabul ediyor. Soykırımı tanıyan ABD eyaletleri şunlar:

Alaska, Arizona, Arkansas, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Güney Karolina, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Kuzey Dakota, Kuzey Karolina, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvanya, Rhode Island, Tennessee, Utah, Washington D.C, Vermont, Virjinya, Wisconsin.