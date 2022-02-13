İletişim Başkanı Altun: Erdoğan'ın BAE ziyareti işbirliğini geliştirmek için önemli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi için önemli olduğunu söyledi. Altun, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin bölgesel ve istikrarın sağlanmasında önem taşıdığını vurgularken, Türkiye ve BAE'nin siyasi ve ekonomik güç olarak önemli aktörler olduklarının altını çizdi.

Altun’un bu açıklamaları, Erdoğan’ın önümüzdeki Pazartesi günü BAE’ye yapmayı planladığı ziyaret öncesi “Geleceğe Bakış: Türkiye-BAE İş Birliği" başlıklı panel sırasında geldi. Çevrimiçi düzenlenen panelde, Türkiye ve BAE ilişkilerinde son dönemlerde kaydedilen gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ele alındı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı panel sırasında, “iki ülke arasında yakın dönemde enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında birçok anlaşma imzalandığını” dile getirerek, “Bu anlaşmalar ışığında ekonomik ilişkilerin daha da iyileşmesi beklenmektedir” şeklinde konuştu.

Erdoğan Pazartesi BAE'ye gidecek

BAE’nin lojistik ve ekonomi açıdan önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Altun, “BAE ülkemizi lojistik hizmetler ve tedarik zincirleri aracılığıyla ülkelerinde yeni pazarlar açacak bir ülke olarak kabul etmektedir. Böylece var olan ticaret hacmini artırmayı hedeflemektedir” dedi.

Altun, Türkiye’nin Körfez ilişkilerinde, yakınlaşma ve bölgedeki ittifak ve dostluk ağının genişletilmesi yaklaşımını izlediğini ve tüm diplomatik çabaları desteklediğini bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 14 Şubat günü BAE’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Erdoğan açıklamasında, “Pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahatim olacak. Şu an itibarıyla süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, bitkinlik olmadı” diyerek geçtiğimiz günlerde yakalandığı Koronavirüs'e işaret eti.

Erdoğan'ın ziyareti ve ikili ilişkiler

Geçtiğimiz Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye yapacağı ziyaretin iki ülke arasında "yeni bir sayfa açacağını"teyit etti.

Erdoğan daha önce BAE ziyaretinin 14 Şubat’ta olarak planladığını söyledi. Geçtiğimiz Kasım ayı sonunda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al-Nahyan, Türkiye’ye “çok başarılı” olarak nitelendirilen bir ziyaret gerçekleştirdi.

Nahyan’ın ziyaretinden bu yana Erdoğan, “tarihi bir adım” olarak gördüğü BAE ile ilişkilerin gelişimine övgüde bulundu.

Geçtiğimiz Aralık ayında ise Erdoğan, BAE ile çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirme ve güçlendirme umudunu dile getirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi’nin Ankara ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinde önemli bir değişimi temsilederken, halklar arasında dostluk, işbirliği ve hoşgörü köprülerini genişletmenin yanı sıra tüm kardeş ve dost ülkelerle dengeli ilişkiler kurarak bölgede istikrar ve refahı artırmayı amaçlayan BAE vizyonunu temsil ediyor.

Ziyarette, iki ülkenin aralarındaki işbirliğini çeşitli düzeylerde hızlandırma, yeni bir ortaklık ve gelecek vaat eden ilişkiler aşamasına geçme arzusunu açıkça yansıtan karşılıklı mesajlar yer aldı.