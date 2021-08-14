İletişim Başkanı Altun'dan Bahçeli'nin "Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu" paylaşımına destek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu” heyeti kurulduğunu duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasına destek vererek, "Yalan ve dezenformasyonla mücadele bir lüks değil, bir mecburiyettir." dedi.

Bahçeli ne demişti?

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve hukuk insanlarımızdan teşekkül etmiş “Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu” adıyla bir heyet kurulmuştur." açıklamasını yapmıştı.

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