İletişim Başkanı Altun, A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınadı: Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır

İletişim Başkanı Altun, Şile sahilinde haber takibi yapan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'un cankurtaranlar tarafından saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "A Haber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Altıun, "Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır" diye devam etti.