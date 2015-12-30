İleri teknolojiyle çalışan işçiler düşük teknolojiyle çalışanlara göre 2,62 kat daha yüksek ücret alıyorlar. Ortalamadan %111 daha fazla ücret alan ileri teknolojili sektörlerin çalışanları, ortalamanın 1,88 katı daha fazla değer yaratıyorlar. Düşük teknolojiyle çalışan işçiler ise ortalamadan %19 daha az ücret alırken ortalamadan %25 daha az değer yaratıyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayınlanan sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin verilerin derlendiği 2014 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri’ne göre, yüksek teknoloji kullanılan ilaç, elektronik, optik, uçak gibi sektörlerde işçi başına yaratılan katma değer imalat sanayi ortalamasının neredeyse 2 katına ulaşıyor.

T24’ün hesaplamalarına göre, toplam 333 bin 99 işletmede ücretli olarak çalışan 3 milyon 385 bin 358 kişinin ücretleri ve yaptıkları katkı kullanılan teknoloji düzeyiyle yakından ilgili. İhtiyaç duyulan teknoloji düzeyi yükseldikçe ortalama ücret ve kişi başı katma değer artıyor. Gıda, tekstil, deri, tütün gibi düşük teknoloji kullanılan sektörlerdeki ücretler de verimlilik de imalat sanayi ortalamasının altında.

Sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren toplam 180 bin 987 girişimden derlenen verilere göre, 2014 yılında imalat sanayindeki girişimlerin %59,6’sı düşük teknoloji ile çalıştı. Düşük teknolojide yoğunlaşan işletmeler imalat sanayindeki istihdamın %53’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin ise %39,4’ünü oluşturdu.

İstihdamda hizmet, katma değerde sanayi sektörü lider

Geçici sonuçlara göre 2014 yılında faal olan girişimlerin %41,7’si hizmet sektöründe, %39,1’i ise ticaret sektöründedir. Hizmet sektörü toplam istihdamın %36,1’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı %29,1 oldu. Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde %43,1’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı %30,3 iken, ticaret sektörünün katma değer payı %19,6 oldu.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE) esasına göre üretilen istatistiklerde kullanılan kavramlardan bazılarının tanımları şöyledir.

Sanayi:

Madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme.

Hizmet:

Ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim, gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer hizmet faaliyetleri.

Kapsam Dışı:

Tarım, ormancılık ve balıkçılık; finans ve sigorta faaliyetleri; kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik; hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri; uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri.

Yüksek teknoloji:

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

Orta-yüksek teknoloji:

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Silah ve mühimmat(cephane) imalatı

Elektrikli teçhizat imalatı

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

Diğer ulaşım araçlarının imalatı (gemi ve tekne yapımı ile hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı hariç)

Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

Orta-düşük teknoloji:

Kayıtlı medyanın çoğaltılması

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

Ana metal sanayii

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı( makine ve teçhizat hariç)(silah ve mühimmat(cephane) imalatı hariç)

Gemi ve tekne yapımı

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

Düşük teknoloji:

Gıda ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı

Tütün ürünleri imalatı

Tekstil ürünlerinin imalatı

Giyim eşyalarının imalatı

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması(kayıtlı medyanın çoğaltılması hariç)

Mobilya imalatı

Diğer imalatlar(Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı hariç)