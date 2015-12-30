İleri teknolojiyle çalışan işçiler düşük teknolojiyle çalışanlara göre 2,62 kat daha yüksek ücret alıyorlar. Ortalamadan %111 daha fazla ücret alan ileri teknolojili sektörlerin çalışanları, ortalamanın 1,88 katı daha fazla değer yaratıyorlar. Düşük teknolojiyle çalışan işçiler ise ortalamadan %19 daha az ücret alırken ortalamadan %25 daha az değer yaratıyorlar.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayınlanan sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin verilerin derlendiği 2014 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri’ne göre, yüksek teknoloji kullanılan ilaç, elektronik, optik, uçak gibi sektörlerde işçi başına yaratılan katma değer imalat sanayi ortalamasının neredeyse 2 katına ulaşıyor.
T24’ün hesaplamalarına göre, toplam 333 bin 99 işletmede ücretli olarak çalışan 3 milyon 385 bin 358 kişinin ücretleri ve yaptıkları katkı kullanılan teknoloji düzeyiyle yakından ilgili. İhtiyaç duyulan teknoloji düzeyi yükseldikçe ortalama ücret ve kişi başı katma değer artıyor. Gıda, tekstil, deri, tütün gibi düşük teknoloji kullanılan sektörlerdeki ücretler de verimlilik de imalat sanayi ortalamasının altında.
Sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren toplam 180 bin 987 girişimden derlenen verilere göre, 2014 yılında imalat sanayindeki girişimlerin %59,6’sı düşük teknoloji ile çalıştı. Düşük teknolojide yoğunlaşan işletmeler imalat sanayindeki istihdamın %53’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin ise %39,4’ünü oluşturdu.
İstihdamda hizmet, katma değerde sanayi sektörü lider
Geçici sonuçlara göre 2014 yılında faal olan girişimlerin %41,7’si hizmet sektöründe, %39,1’i ise ticaret sektöründedir. Hizmet sektörü toplam istihdamın %36,1’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı %29,1 oldu. Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde %43,1’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı %30,3 iken, ticaret sektörünün katma değer payı %19,6 oldu.
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE) esasına göre üretilen istatistiklerde kullanılan kavramlardan bazılarının tanımları şöyledir.
Sanayi:
Madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme.
Hizmet:
Ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim, gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer hizmet faaliyetleri.
Kapsam Dışı:
Tarım, ormancılık ve balıkçılık; finans ve sigorta faaliyetleri; kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik; hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri; uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri.
Yüksek teknoloji:
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
Orta-yüksek teknoloji:
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Silah ve mühimmat(cephane) imalatı
Elektrikli teçhizat imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı (gemi ve tekne yapımı ile hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı hariç)
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
Orta-düşük teknoloji:
Kayıtlı medyanın çoğaltılması
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Ana metal sanayii
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı( makine ve teçhizat hariç)(silah ve mühimmat(cephane) imalatı hariç)
Gemi ve tekne yapımı
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
Düşük teknoloji:
Gıda ürünlerinin imalatı
İçeceklerin imalatı
Tütün ürünleri imalatı
Tekstil ürünlerinin imalatı
Giyim eşyalarının imalatı
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması(kayıtlı medyanın çoğaltılması hariç)
Mobilya imalatı
Diğer imalatlar(Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı hariç)