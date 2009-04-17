İleri evre meme kanserli kadınlar ilgi bekliyor

İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, Polonya, ABD, Arjantin, Mısır ve Meksika olmak üzere 9 ülkede 950 metastatik (ileri evre) meme kanserli hastanın katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, ileri evre meme kanserli kadınlar, medyanın kendilerine daha fazla ilgi göstermesi ve bu konuda halkın daha fazla bilinçlendirilmesini istiyor.16 Eylül 2008-18 Şubat 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen ''Metastatik Meme Kanseri Hasta Anketi (BRIDGE)'' sonuçlarına göre, her 2 kadından 1'i ileri evre meme kanserine yönelik kamu ilgisini çok yetersiz buluyor.Erken evre meme kanserinin aksine herhangi bir iyileştirici tedavinin bulunmadığı bu aşamayı yaşayan her 5 kadından 2'sinin deneyimleri hakkında açıkça konuşmaktan çekindiğini ortaya koyan anket, kadınların, ileri evre meme kanseri ile başa çıkmalarına yardımcı olma konusunda yeni araştırmalarla tedavi seçenekleri konusunda sürekli olarak bilgilendirilme ihtiyaçları içinde olduklarını vurguluyor.Ankete göre, kadınların yüzde 75'i metastatik meme kanseri hakkında aktif şekilde bilgi edinmeye çalışsa da yarısından fazlası mevcut bilgilerin genelde yetersiz veya etkisiz olduğunu düşünüyor.Erken evre meme kanserli kadınların yüzde 30'una yakınının metastatik meme kanseri aşamasına geçtiğine dikkat çekilen ankette görüşlerine yer verilen Bridge Anket Yönetici Kurul üyesi Musa Mayer, bu anketin, ihmal edilmiş hasta popülasyonunun ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik ilk önemli adım olduğunu kaydetti.