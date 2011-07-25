-İLERİ DEMOKRASİDEN İLERİ SANSÜRE GEÇTİK İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ileri demokrasiden ileri sansüre geçildiğini öne sürerek, ''Şimdi bir sansür dönemi başladı. 70'e yakın gazeteci arkadaşımız hapiste. Geldiğimiz nokta iç açıcı bir nokta değil'' dedi. Geleneksel Gazeteciler Günü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe'de düzenlenen ''TGC 2011 Basın Özgürlüğü Ödülleri'' töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin gece-gündüz demeyip çalışan, emek harcayan insanlar olduğunu, kar-kış demeden yaptıkları haberi sıcak koltuklarda oturan okuyucuya ulaştırdıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, törende ''Gazetecilere Özgürlük Platformu'' na da ödül verildiğini hatırlatarak, 103 yıl önce dönemin aydınlarının mücadele ettiklerini, kavga verdiklerini ve basında sansür kalktığını vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Bugün geldiğimiz nokta 21'inci yüzyılda biz neyi konuşuyor, neyi tartışıyoruz. Basılmamış kitaplardan, yazdığı yazılardan ötürü kişiler cezaevinde. Biz onlara basın özgürlüğü adına ödül veriyoruz. Aslında bu sevineceğimiz değil, üzüleceğimiz bir olay. Mesajlar da geldi siyasilerden. Bir ülkenin Başbakanı, eğer o ülkede medya için özgürlük platformu varsa ve bu platform, gazeteciler için özgürlük arayışını dile getiriyorsa, oturup düşünmelidir. Gazetecilere Özgürlük Platformu diye bir şey kurma ihtiyacı duyuyorlar. Yöneticilerin düşünmesi lazım neden ve niçin. 103 yıl sonra biz 21. yüz yılın ortasında gazetecileri hapse atıyoruz. Ne yaptı bu gazeteciler? Ellerine silah alıp insanları mı öldürdüler? Hayır. Sadece düşündüler ve yazdılar. Yazdıkları için suçlu oldular.'' Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılın Türkiye'sinde yazdıkları, hatta kitap taslağı için suçlanan, terör örgütü üyesi olarak adlandırılan gazetecilerin şu anda hapiste olduğunu ve bu tabloyu kabul edilemez bulduklarını söyledi. ''15 Mart 2004 bence çok önemli bir tarih'' diye konuşan Kılıçdaroğlu,sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir bakan Gaziantep'teki bir temel atma töreninde yerel gazeteyi eline alarak, kürsüde yırtıyor. Bu haber küçük bir haber olarak bazı gazeteler de yayımlandı. Bir gazetenin bakan tarafından kürsüde yırtılması ne demektir? Çoğumuz sessiz kaldık, duymamazlıktan geldik. O gazetedeki haber üzerine Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sabri Kocaman, 'Bu uygulama bende tek parti iktidarına doğru gidiyoruz gibi bir endişe uyandırıyor' diyerek, bakana tepki gösterdi. 7 yıl önce Kocaman'ın söylediği büyük ölçüde gerçekleşti. Tepki vermedik, bu yüzden bu noktaya geldik.'' Gazetecilerin en doğal hakkı olan yıpranma hakkının ellerinden alındığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, buna yeteri kadar tepki verilmediğini, çünkü gazete patronlarının bunu istemediğini söyledi. Gazeteciyi gazeteci yapanın yazdığı haberin arkasındaki duruşu olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Ama patrondan haber gelip 'O haberi çıkarın çöp sepetine atın' dendiği an eğer gazetecinin sendikası yoksa o haberin arkasında duramıyor. Sendikalar kaldırıldı ve tırpanlandı. Önlerine dilekçe kondu, sendikalardan istifa ettirildi insanlar. Gazetecilik bugün bu noktaya geldi. Şimdi hep beraber özgürlük için ağlıyoruz ama ben adım gibi biliyorum o gazeteci arkadaşlarımızın sendikaları olsaydı bu gün Türkiye farklı bir yerde farklı bir çizgi de olurdu'' diye konuştu.