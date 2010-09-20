-İLDİZ: GİTTİKÇE YÜKSELEN BİR GRAFİĞİMİZ VAR KARABÜK (A.A) - 19.09.2010 - Süper Toto Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Kardemir Karabükspor'da, teknik direktör Yücel İldiz, ''Gittikçe yükselen bir grafiğimizi var'' dedi. İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok çalışıp kamuoyunun beklentilerine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Gençlerbirliği'nin çok kaliteli takım olduğunu anlatan İldiz, şöyle konuştu: ''Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyetin anlam kazanması için içerde de kaybetmememiz gerekiyordu. Açıkçası, ilk 10 dakika biraz tedirgin başladık. Müsabaka ilerledikçe yavaş yavaş ısındık ve goller bulduk. Daha farklı skor da alabilirdik. 2. yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildik. Yemeden 3 gol atıp galibiyet elde etmek güzel bir şey. Çetin ceviz olmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ederim. Takım kaptanı Muhammet ise oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ve kazanmasını bildiklerini, kaybettikleri maçlarda bile güzel futbol oynadıklarını bildirdi. -GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Thomas Doll, karşılaşmada çok kötü futbol oynadıklarını söyledi. Futbolun temel ögelerini yerine getirmeyip mücadele etmeyince maçı kazanmanın olanaksız olduğunu anlatan Doll, şöyle dedi. ''Hafta başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oynayan Gençlerbirliği ile buradaki Gençlerbirliği arasında dağlar kadar fark var. Bir sonraki haftada şeklimiz değişecektir. Mücadele olmazsa bu sonuç oluyor. Kardemir Karabükspor'u tebrik ediyorum. İyi bir karşılaşma çıkarttılar.''