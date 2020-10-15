İlçe Seçim Kurulu, İzmir Barosu'nun genel kurul ve seçim başvurusunu reddetti

İzmir Barosu'nun, meslek kuruluşlarının genel kurullarının Covid- 19 salgını nedeniyle 1 Aralık 2020'ye kadar ertelenmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması istemi İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Ancak İzmir Konak 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, İzmir Barosu'nun genel kurul ve seçiminin yürütülmesi, gözetimi başvurusunu reddetti.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; İzmir 1. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması kararında şu ifadelere yer verdi:

"Davalı idarenin savunması ve ara karan cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar yürütmesinin durdurulmasına, 15/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de mahkeme kararının yerinde olduğunu ifade ederek genel kurulun 17-18 Ekim'de (hafta sonu) yapılacağını açıkladı.

"Yargıda ikircikli yapı kendini gösterdi"

Ankara Barosu'nun açtığı davada yürütmeyi durdurma talebininin reddedilmesini işaret ederek verilen farklı kararları değerlendiren Yücel' şunları söyledi:

"Yargıdaki ikircikli yapı burada da kendini gösterdi. Baroların genel kurulunu yapmasına yönelik verilen kararlar doğru ve yerindedir. Bizler baro olarak bu anlayış ile mücadele ediyoruz."

İdare mahkemesinin kararına seçim kurulundan ret

İzmir Konak 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, İzmir Barosu'nun bu hafta sonu yapılacak genel kurul ve seçiminin yürütülmesi, gözetimi başvurusunu reddetti.

İzmir Konak 1. İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği kararda, "Erteleme kararı verilen bir genel kurula ait seçim iş ve işlemlerinde tüm üyelere yeniden ulaşmak ve kısa süre içerisinde duyuru yapmak hem yasal hem de uygulama yönünden mümkün olmadığından, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 84. Ve Ek 3. maddesinde aranan koşullar yeniden yerine getirilmediği sürece erteleme kararı verilen bir seçimin kaldığı yerden işlemlerinin devamına yasal olanak bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nun 18.10.2020 tarihinde yapılması yönündeki taleplerin reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.