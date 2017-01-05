T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlçe Milli Eğitim Müdürü çocuklarının eline oyuncak silah verip fotoğrafını çekti: Türk polisi göreve hazır!

CHP'li Turpçu, Çaycuma Milli Eğitim Müdürü'nün sosyal medya paylaşımını Meclis gündemine taşıdı

05 Ocak 2017 21:35

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir'in, 4 ve 10 yaşındaki çocuklarının polis yelekli, elinde oyuncak silahla çekilen fotoğraflarını Facebook hesabında, "Türk polisi göreve hazır" notuyla paylaşmasını, soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlunun polis yelekli ve ellerinde oyuncak silahla çekilen fotoğraflarını, "Türk polisi görev hazır" notuyla Facebook hesabında paylaştı. Oyuncak bıçak ve kelepçenin de yer aldığı fotoğraflar tartışma konusu oldu. Bazı çevreler, söz konusu fotoğrafların çocukları şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdemir'e tepki gösterdi. Bazı kişiler ise fotoğrafların altına övücü yorumlarda bulundu.
 

CHP'li vekilden soru önergesi
 

CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu, Özdemir'in paylaşımını soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı. Turpçu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz cevaplaması istemiyle verdiği önergesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir’in sosyal medya hesabında paylaştığı kendi çocuklarına ait fotoğrafların çocukları şiddete teşvik ettiğini savunarak şu soruları sordu:

- Sözü edilen çocukların polis üniformalı ve silahlı fotoğraflarından bir tanesinin, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen çevik kuvvet polisinin, suikast sonrası gazetelerde yer alan pozuna olan benzerliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- Daha önce, okullara gönderdiği yılbaşı yasağı yazısı ve din görevlisi gibi okul müdürlerini hatim indirmeye çağırması gibi özellikleri ile kamuoyunda tanınan Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir’in, bu sefer de çocukların eline oyuncak silah verip İngilizce ‘polis’ yazılı üniforma giydirip şiddete teşvik eden paylaşımları sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi önemli bir makamda kalması doğru mu mudur? 

- Daha önce de yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir’in tekrar eden bu davranışlarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleyici rolü ve etkisi var mıdır? Bu cesareti nereden almaktadır? 

- Küçük çocukları şiddet ve siyasete alet eden, hatta çocukları şiddete ve silah kullanmaya özendirip, teşvik eden bu yorum ve paylaşımlar hakkında bakanlığınızın görüşü nedir? Bu zihin yapısına sahip kişilerin, bu makamlarda bulunmasını ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimiz için doğru buluyor musunuz?

ETİKETLER

polisçaycumamilli eğitim müdürüşerafettin topçusoru önergesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24