İlçe milli eğitim eski müdürüne 10 ay hapis cezası (2)

ALİ MUSA BİNA: KARARA İTİRAZ ETTİK

İzmir\'de, görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırılan Eğitim Bir-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, karara itiraz ettiğini açıkladı. Verilen 10 aylık hapis cezasının hukuka aykırı olduğunu ileri süren Bina\'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

\"O dönemde çıkan kanun gereği müdürlerin görevleri iptal olmuştu. Daha sonra göreve devam edebilmeleri için belli kişiler, yani ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, bu müdürlere puan verme yetkisine sahipti. İdari mahkeme, bazı müdürlerin değerlendirmesini hukuka aykırı bulmuş, müdürler görevlerine iade edilmişti. Daha sonra da müdürler, puanlamayı yapan müdürlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak ceza davaları açmıştı. Bunların bir kısmına mahkemeler beraat kararı verdi, bir kısmına da 10 aylık bir ceza verildi. Fakat bu 10 aylık ceza \'Hükmün açıklanmasının geri bırakılması\' cezasıdır. Yani 5 yıl boyunca suç işlenmemesi durumunda 10 aylık ceza da ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla şu an verilmiş bir ceza yok. Yine de kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz ve itirazımızı da üst mahkemeye yaptık. Süreci bekliyoruz.\"

İZMİR, (DHA)