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15 Temmuz Darbe Girişimi

İlçe jandarma komutanı, 'FETÖ'den gözaltına alındı

Yalçın U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor

13 Temmuz 2018 21:19

Konya'da 'FETÖ' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında  Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın U. gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yalçın U., Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Yalçın U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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