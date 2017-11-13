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İlçe emniyet müdürüne eğlence mekanı denetiminde saldırı

Polislere saldıran 3 kişi gözaltına alındı

13 Kasım 2017 16:37

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru, gece yarısı ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında yaptığı asayiş uygulaması sırasında saldırıya uğradı.

Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru gece 01:00 sularında ilçe merkezinde yaptığı asayiş uygulaması sırasında bir eğlence mekanında kimlik sorgulaması yapmak istedi. Mekandakiler ile polisler arasında çıkan tartışma sonucunda Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis saldırıya uğradı. Yaralanan polisler tedavi için Edirne'deki Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri polislere saldıranları tespit ederek 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ediyor.

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