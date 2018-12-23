İlber Ortaylı'dan TRT dizisine eleştiri: Böyle bir Abdülhamid yok, sadece bir şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü eline sağlık

TRT'de yayınlanan Payitaht dizisini eleştiren tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" dedi. Abdülhamid'in konsolos dövmediğini söyleyen Ortaylı, "Bir şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü eline sağlık" ifadelerini kullandı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, CNN Türk ekranlarında yayınlanan, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında 'Payitaht: Abdülhamid' dizisi ve padişah Abdülhamid hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ortaylı, Abdülhamid için "Son derece suskun, tedbirli konuşan, hiç renk vermeyen belki ses tonuyla bile öyle olan bir padişahtı" dedi.

Ortaylı, TRT'de yayınlanan Abdülhamid dizisiyle ilgili "Dizi için konuşmayalım gücenirler, böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" değerlendirmesinde bulundu.

Ortaylı, daha önce çok konuşulan, sultanın konsolosa tokat attığı sahneyi "Osmanlı padişahı konsolos falan dövmez, sadece bir şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü eline sağlık" sözleriyle eleştirdi.