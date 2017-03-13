İlber Ortaylı "Öğrenciyken sağcı mıydınız, solcu mu?" sorusunu yanıtladı

CNN TÜRK'te Güneri Cıvaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda programına katılan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Üniversitede öğrenci olduğunuz yıllarda sağcı mı, yoksa solcu muydunuz?" sorusunu yanıtladı.

1947 doğumlu olduğunu hatırlatan Ortaylı, şunları söyledi:

"Biz 47'liyiz. 47'liler Türkiye'de bir şeylere karışmadan durmazlar. Benim arkadaşlarım çok solcuydu her zaman. Çok çok solcular değil, sevmiyorum öyle tipleri. Düşünceden çok eylem götürenlerle işim olmuyor. Ama sağcı diyeceğiniz arkadaşlarım da olmuştur. Bizim okulumuzun yetiştirdiği politikacılar, Türkiye'yi kavga ve gerilim zamanlarında düze çıkarmayı bildiler. Çünkü o bizim yurt kültürümüzdü. Uluç Gürkan ile Hasan Celal Güzel arkadaştı, selamlaşırlardı. Ve adamlar bunu politikada da yaptılar. Yani bu önemli. Daha başka isimler de var. Sola da yakındım, sağcılara da yakın olduğum yer vardı. Çünkü bizim memlekette total bir kültür yoktur. Yani solcu dersin, bakarsın musikiyi bilmez, klasik Avrupa musikisini de tanımaz."