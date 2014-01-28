T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlber Ortaylı, Hollande konuşurken fenalaştı!

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın Galatasaray Üniversitesi'nde konuşma yaptığı esnada ünlü tarihçi İlber Ortaylı fenalık geçirdi

28 Ocak 2014 15:30

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde Galatasaray Üniversitesi’nde. Hollande'ın konuşma yaptığı sırada ünlü tarihçi İlber Ortaylı fenalaştı. Ortaylı'nın şeker krizi geçirmiş olmasından şüpheleniliyor.

Hollande, GSÜ'ye gelişinde ilk önce Rektör Prof. Dr. Ethem Tolga'nın odasına geçti. Cumhurbaşkanı Hollande'a üniversite ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Yükseköğrenim Bakanı Genevieve Fioraso eşlik etti.

 

'Yolları Galatasaray'dan geçer'

 

GSÜ Aydin Doğan Oditoryumu'nda yaptığı konuşmasında tüm Fransa cumhurbaşkanlarının yolunun bir şekilde Galatasaray'dan geçtiğini söyleyen Hollande, Türk kültürüne yaptığı katkılardan ötürü yazar Orhan Pamuk ve yönetmen Fatih Akın’a teşekkür etti. Fransızca eğitim veren bir üniversite olan GSÜ'nün önemine vurgu yapan Hollande, Fransızca’nın sadece bir dil olmaktan öte iki ülke kültürünü birleştiren bir unsur olduğunu söyledi. Hollande'ı dinleyenler arasında GSÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal da vardı.

 

Ortaylı fenalaştı

 

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın konuşması sırasında İlber Ortaylı birden fenalaştı. Hollande konuşmasını yarıda kesti. O sırada salında bulunan bir doktor Ortaylı’ya ilk müdahalede bulundu.

ETİKETLER

ilber ortaylıhollandefenalık geçirdigalatasaray üniversitesikonuşmaşeker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24