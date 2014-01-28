İlber Ortaylı, Hollande konuşurken fenalaştı!

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde Galatasaray Üniversitesi’nde. Hollande'ın konuşma yaptığı sırada ünlü tarihçi İlber Ortaylı fenalaştı. Ortaylı'nın şeker krizi geçirmiş olmasından şüpheleniliyor.

Hollande, GSÜ'ye gelişinde ilk önce Rektör Prof. Dr. Ethem Tolga'nın odasına geçti. Cumhurbaşkanı Hollande'a üniversite ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Yükseköğrenim Bakanı Genevieve Fioraso eşlik etti.

'Yolları Galatasaray'dan geçer'

GSÜ Aydin Doğan Oditoryumu'nda yaptığı konuşmasında tüm Fransa cumhurbaşkanlarının yolunun bir şekilde Galatasaray'dan geçtiğini söyleyen Hollande, Türk kültürüne yaptığı katkılardan ötürü yazar Orhan Pamuk ve yönetmen Fatih Akın’a teşekkür etti. Fransızca eğitim veren bir üniversite olan GSÜ'nün önemine vurgu yapan Hollande, Fransızca’nın sadece bir dil olmaktan öte iki ülke kültürünü birleştiren bir unsur olduğunu söyledi. Hollande'ı dinleyenler arasında GSÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal da vardı.

Ortaylı fenalaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın konuşması sırasında İlber Ortaylı birden fenalaştı. Hollande konuşmasını yarıda kesti. O sırada salında bulunan bir doktor Ortaylı’ya ilk müdahalede bulundu.