İlber Ortaylı: Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla katıldığı bir TV programında "Belgelendiremediğim için bu hatırattan bahsetmek durumundayım. Atatürk’ün güya dublörü bulunmuş. Bir orada görünüyor, bir burada görünüyor. Ama belgelenene kadar bunu bir kenara bırakıyoruz" dedi.

İlber Ortaylı ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Habertürk TV canlı yayınına katıldı.

Başbuğ, Kuva-yi Milliye'nin kurulmasına ilişkin olarak "Yunan işgali İzmir'de başladığı andan itibaren Ege bölgesinde halkın kendi kendine bir yapılanması var. Bölgesel bölgesel. Bunu Kuva-yi Milliye'nin başlangıcı olarak görüyoruz" dedi. Başbuğ, şöyle devam etti:

"Nereye geliyoruz Sivas Kongresi'ne geliyoruz. Orada karar alınıyor. Kuva-yi Milliye'nin kurulması. Burada önemli olan bu devam edecek. Kuva-yi Milliye ile mi Kurtuluş savaşı devam edecek yoksa düzenli ordu ile mi? Düzenli orduyu düşünen iki kişi var. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa. Ali Fuat Paşa Batı cephesi kurulacak ilk komutan budur. Buradan bir düzenli orduya gidilecek. İnönü savaşları hiç tartışmasız başarıdır."

Başbuğ, "Komutanı dahileştiren şey geri çekilme harekatıdır. Sakarya'nın doğusuna çekilme kararını Mustafa Kemal'den başka hiçbir komutan veremezdi" dedi.

Başbuğ'un ardından söz alan Ortaylı, "Belgelendiremediğim için bu hatırattan bahsetmek durumundayım. Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş. Bir orada görünüyor, bir burada görünüyor. Atatürk'ün güya dublörü bulunmuş. Ama belgelenene kadar bunu bir kenara bırakıyoruz" diye konuştu.