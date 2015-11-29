İlber Ortaylı: Ahmet Hakan bana saldırdı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “insanlara dışkı yedirmek işkence değil” diyen Prof Dr. Celal Şengör hakkında açıklama yaptı. Şengör için “Türkiye’nin bir değeridir” diyen Ortaylı, isim vermeden Armağan Çağlayan’ı işaret ederek “Beceriksiz bir röportajcı alıyor bunu, son hadiseyi büyütüp böyle ortalara çıkarmak ya bilgisizliktir ya da kötü niyetliliktir” dedi.

Ortaylı, konuk olduğu CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında, “Bunu kullanarak bana da saldıranlar hiç gayret etmesinler” dedi.

Çelik’in kim saldırdı sorusu üzerine Ortaylı şu yanıtı verdi: Kim olacak sizin dostunuz Ahmet Hakan, bugün cevap verdim. Nasıl güleceğimize karar veriyor. Ben de onu gösterdim.

Ortaylı’nın bahsettiği Hürriyet gazetesinde yayımlanan “Celal Şengör Hoca’ya laf sokma denemeleri” (23 Kasım 2015) yazısının ilgili kısmı şöyle:

-Celâl Şengör demiş ki: Kemal Sunal küfrederek komiklik yapan bir zavallıydı.

-Ben de diyorum ki: Madem öyle... Madem küfrederek komiklik yapmak diye bir şey var. Hadi o zaman Celâl Hoca! Çık sahneye ve küfret... Bak bakalım Kemal Sunal’a kahkahalarla gülenlerden kaçı sana gülecek... Sen küfrederek bile komik olamayacak kadar zavallısın be Hoca! Üstelik ne sen bunun farkındasın ne de İlber Hoca farkında.

İlber Ortaylı’nın “Ahmet Hakan’a köşemde cevap verdim” dediği, Milliyet’te yayımlanan “Suriye Denklemi” (29 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Bu sıralar moda olan “elitist” lafı üzerinde durayım. Birine “düğmen kopmuş” desen “elitist” diye saldırılıyor. Şu günlerde iktidar partisine mensup insanların üsluplarındaki saldırı dozu gittikçe artıyor. Aslında benim daha önce sempati duyduğum Ahmet Hakan da Şengör’ün Kemal Sunal’ı beğenmemesine pek sinirlenmiş. “Hoca sen Kemal Sunal’a gülmezsen gülme, ona gülenlerden kaçı sana gülecek bakalım? Sen onun kadar komik olamayacak kadar zavallısın be hoca! Üstelik ne sen bunun farkındasın ne de İlber Hoca” diyor. Fesubhanallah.