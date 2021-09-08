İlber Ortaylı: Afgan sığınmacılara ihtiyaç var

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında kamuoyunda tartışmalara neden olan Afgan sığınmacılarla ilgili "İnsanlık için mi alıyoruz? Hayır, sırf insanlık için değil, ihtiyaç var. Bu kadar açık" değerlendirmesinde bulundu.

Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, kamuoyunda tartışmalara neden olan Türkiye'ye gelen Afgan sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Afganlılar bir ihtiyacı dolduruyor"

Türkiye'nin hızlı bir şekilde geliştiğini ve sanayi ülkesi haline geldiğine dikkat çeken Ortaylı, sanayi ülkelerinde köylülerin köyde durmadığını ifade ederek artık ülkemizde ekecek ve biçecek kişi kalmadığını söyledi.

Afganlıların ise bu ihtiyacı doldurduğunu söyleyen Ortaylı, şu ifadeleri kullandı: "Ziraat yapıyorlar. Bedenen çalışıyorlar, çalışkandır onlar. Buldu mu yeri çalışır, bulmadığında da çalışır. Şimdi daha çok gelecek, açlık var çünkü. 3 yıldır yağmur görmediler. Hiçbir ziraat desteği söz konusu da değil. Allah'la kalmışlar o dağlık yayla bölgede. Daha da gelecek. İnsanlık için mi alıyoruz? Hayır sırf insanlık için değil, ihtiyaç var. Bu kadar açık."

“Köylülerin maalesef Afganlılara ihtiyacı var”

Bu sözler üzerine Fatih Altaylı ise "Sen Afganlara Türkiye'de ihtiyaç olduğunu düşünüyorsun" yorumunda bulundu. Ortaylı ise şu ifadelerle devam etti: "Evet, git köylülere sor. Hepsi memnun, ben hiç şikâyetçi olanı görmedim. Batıda da Doğuda da. Bu çok önemli bir şey. Türk ziraatının önemli ihmallerden ve yanlış politikalardan dolayı önemli problemleri olacak. Kuraklığa giriyoruz biz şimdi. Köylülerin köyü ekmeleri için maalesef Afganlılara ihtiyacı var."

TIKLAYIN - İlber Ortaylı'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a: Milletin itikadına karışmasın