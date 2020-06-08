İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya için Fatih'in de Atatürk'ün de mevcut iktidarın da kararı dini değil, politiktir

Ayasofya'nın statüsünün değiştirilerek yeniden camiye dönüştürülmesine yönelik tartışmaları değerlendiren ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, "Fatih'in camiye çevirmesi de, Atatürk'ün müze kararı alması da, şu anki siyasi iktidarın yapmaya çalıştığı da tamamen politiktir. Hiçbir dini dayanağı yoktur" dedi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi tartışmalarını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirdi.

"Ayasofya'yı bırakın, Kabe'nin duvarı da kutsal değil"

"Fatih kendi döneminin şartları içinde düşünmüş olabilir, Atatürk'ün attığı adım farklı olabilir, bugün ise iktidar popülist bir adım atmak istiyor" diyen Kırbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Muhafazakar-milliyetçi iktidarın oturduğu tabanın sosyolojisinin bir kutsalıdır Ayasofya. Ama sadece Ayasofya değil, Kabe'nin duvarı bile kutsal değil. Onun anlamı özeldir. Ayasofya'nın da camilerin de kutsalı yoktur, insanlar inşa eder önemli olan işlevidir. Türkler Orta Aysa’dan gelip Anadolu’yu İslamlaştırma sürecine sadece camileri kutsallaştırmayı değil pek çok unsuru kullanarak bu topraklara damgasını vurmaya çalışmıştır. Bugün Lübnan’a gidin bir yanda Müslümanlar dev camiler yaparlar, yanında da Hristiyanlar dev kiliseler yaparlar şehrin kimliğini oluşturmak için. Veya Mostar’a gidin bir yanda camiler vardır bir yanda tepede kocaman bir haç dikilmiştir. Her grup kendi damgasını şehre vurmak ister. Dünyada en büyük mabedleri despotik rejimlerin başındaki insanlar yaptırır. Çünkü bu mabedleri kullanarak kendi yönetimleri karşı olan tepkileri baskılamak isterler."

"Kilise olarak kalması Müslümanlara yakışır"

Kırbaşoğlu, "Bir yer fethedildiği zaman buraların kilise ve sinagoglarının mescide çevrilmesi gibi bir uygulama kesinlikle yoktur. Bu İslam'la taban tabana zıttır" diye kaydederek şöyle devam etti: