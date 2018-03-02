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Politika

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Kuran zinaya ceza vermez!..

"Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir"

02 Mart 2018 11:32

"İslam'a Göre Cinsel Hayat" kitabının yazarı İlahiyatçı Ali Rıza Demircan katıldığı programda, Kuran-ı Kerim'in zinaya ceza getirmediğini belirtti. Demircan, "Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir. Kuran zinaya ceza getirmez, zinanın aleniyete dökülmesine ceza verir" dedi.

Demircan, çocuk yaşta evliliklere yönelik verilen fetvalara ilişkin, "İslam alimlerinin çocuk yaşta evlilikle ilgili fetvaları Kuran-ı Kerim’i karalamadır, peygamberimize iftiradır, zulümdür. Rüşt ergenlik üstü bir durumdur. Bu da kadının lehine ve aleyhine olabilecek, parasal sözleşmeler yapabilecek ve üstleneceği görevlerin altından kalkabileceği bir ruhsal ve akli uygunluktur. Bir çocuğun böyle bir akli olgunlukta olması mümkün değil" ifadesini kullandı. 

"İslam ataerkil değildir"

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Demircan, "Yatak yorgan meselesi din adına yorum yapılacak bir konu değildir. Hristiyani yaklaşımlarla biz cinselliği hafife alır olduk. Bu önemli bir olgudur. Erkek için de kadın için de cinsellik önemlidir. Adam yatağına girmiştir. Her insanda cinsel çağrışım yapabilir. İsterse kendi yatağında sabaha kadar dönüp dursun. Bunu fetva konusu haline getirmek anlamsız ve manasızdır" diye konuştu.

"İslam'ın ataerkil olması mümkün değildir" diyen Demircan, "İslam hukuku açısından kadın ile erkek arasında hiçbir fark yoktur. Bu noktada kadın korunur. Bizim kültürümüz ataerkildir" ifadesini kullandı.

"Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir"

Demircan, "Zinayı kanunla yasaklamak Kurani ilkelere terstir. Kuran zinaya ceza getirmez, zinanın aleniyete dökülmesine ceza verir. İslam dininde zina hem suçtur hem de günahtır. Zina hem suçtur hem islamda 3. derecede büyük günahtır. Kuran zinaya ceza getirmez. Bir adam bir kişinin tanıklığında zina yapsa 4 şahit lazım. Günah işlemiştir, tövbe eder kurtulur. Alenen işlediği zaman İslam dünyasında düzeni bozduğu için..." diye konuştu.

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