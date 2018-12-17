İlahiyat profesörünü dolandıran sanıklara 15 yıla kadar hapis istemi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de emekli ilahiyat profesörü Ünver Günay\'ı (76), telefonla 1 milyon 50 TL dolandırdıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanık, 2\'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, sanıklardan 3\'ünün 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini, 1 sanığın ise beraatini istedi. Mahkeme, bir sanığı tahliye ederek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 31 Ekim günü Kayseri\'de yaşandı. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi\'nden emekli olan Prof. Dr. Ünver Günay\'ı telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler kendilerini, polis ve savcı gibi tanıttı. \'Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarımı yapılıyor\' diyerek de ,Günay\'ı aynı gün içinde farklı zamanlarda toplam 1 milyon 50 TL dolandırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Prof. Dr. Günay, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Ekip, 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin eşkallerini ve kimliklerini belirledi. İbrahim Halil Puse, Abdülkadir Doğan, Mustafa Yılmaz ve İbrahim Halil Yoktur düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 2\'nci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkadir Doğan, Mustafa Yılmaz ve İbrahim Halil Puse Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Metris Cezaevi\'nden, tutuklu sanık İbrahim Halil Yoktur da Silivri Cezaevi\'nden katıldı. Mağdur Profesör Ünver Günay da avukatı ile duruşma salonunda hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen İbrahim Halil Puse, \"Bu işi, bilerek yapmadım. Suç olduğunu bilseydim, aldığım parayı iade ederdim. Uzun zamandır tutukluyum. Sağlık problemlerim var. Tahliyemi istiyorum\" dedi. Profesör Günay ise şikayetçi olduğunu belirterek, \"Mağduriyetim giderilmedi şikayetçiyim\" dedi.

Duruşma sonuda savcı, mütalaasının açıklayarak İbrahim Halil Yoktur\'un beraatini diğer 3 sanığın ise, \'yağma\' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla İbrahim Halil Yoktur\'u, bilirkişi raporundaki görüntülerde tespit edilememesi nedeniyle tahliye etti. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.