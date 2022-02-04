İlahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu: Kadının yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım

İlahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu, "bir kadının regl olabilmesi için aradan 15 gün geçmesi gerektiğine" dair görüşünü açıkladı.

Hatipoğlu, Sabah gazetesinde yer alan yazısında bir okuyucusundan geldiğini ifade ettiği "Bir kadın birer hafta aralıkla yeniden regl olabilir mi?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

Hatipoğlu'nun yanıtı şöyle:

"Bir kadının regl halinin bitiminden sonra yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım. Bu 15 günlük süreye "temizlik süresi" denir. Bu süreçte ibadetlerini yerine getirmelidir. 15 gün geçmeden yeniden bir kanama görülürse bu kanama regl kanaması sayılmaz."

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