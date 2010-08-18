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İLAHİ DİNLERKEN BIÇAKLANDI SİVAS (A.A)

18 Ağustos 2010 13:45

-İLAHİ DİNLERKEN BIÇAKLANDI SİVAS (A.A) - 18.08.2010 - Sivas Belediyesinin Ramazan etkinliği kapsamında kent meydanında gerçekleştirilen tasavvuf musikisi konserini dinleyen bir kişi, bıçaklandı. Alınan bilgiye göre, kent meydanı tarihi Buruciye Medresesi önündeki alanda Sivas Belediyesince her akşam düzenlenen Ramazan etkinliklikleri kapsamında gerçekleştirilen Tasavvuf Musikisi Konserini izleyen Muharrem G. (38), henüz belirlenemeyen bir nedenle 18 yaşındaki A.T. tarafından bıçaklandı. Yanında arkadaşlarının da olduğu öğrenilen A.T. olayın ardından elindeki bıçağı bırakarak kaçtı. Muharrem G. çağrılan ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle ilahilerin okunduğu konser iptal edildi. Bölgeye gelen ekiplerce güvenlik şeridi çekilen alandaki incelemede çöp kutusunun yanına atılan bıçak bulundu. Zanlı A.T, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Yaralanan Muharrem G'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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