İlaçta kur krizi; “Yerli ilaç tabir ettiğimiz basit çocuk şurupları, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, grip ilaçları artık bulunmaz hale geldi”

İthal ilaçları Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı düşük kur, yerli üretim olan ilaçları da yüksek kur vurdu. Eczanelerde en basit ilaçların bile bulunması güçleşti. Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Daha önceleri ilaç yolları ithal kalemlerdeydi. Bugün iş öyle bir hal aldı ki, yerli ilaç tabir ettiğimiz basit çocuk şurupları, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, grip ilaçları yüksek kur nedeniyle artık bulunmaz hale geldi” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Şahin, “Aralık-Ocak aylarında piyasada bulunamayan ilaçlar yüzde 10 civarında iken bugün oran yüzde 11’e çıktı. Türkiye ilacın yarısını ithal edip yarsını da kendisi üretiyor. Ancak ne var ki, yerli üretim ilacın etken maddenin yüzde 90’ı ithal ediliyor. Bu kez de yüksek kur nedeniyle firmalar ilaç üretmiyor” ifadelerini kullandı.

“Daha kışa girmeden böyle”

İleriki aylarda ilaç konusunda sıkıntı yaşanabileceğine vurgu yapan Şahin, “Daha kış mevsimine tam girmedik. Hastalığın en yoğun olduğu dönem Aralık-Ocak ayı olacak. Eğer ilaç sorunu böyle devam ederse hastalığın başladığı dönemde, basit ağrı kesici ve ateş düşürücüleri dahi bulamayacağız. Yani bu gidişat oraya doğru gidiyor” şeklinde konuştu.

“Küçük küçük ama daha fazla zam yapabilin ki sektör hareket etsin”

Sorunun çözümünü de anlatan Şahin şöyle konuştu:

“Devlet yılda bir defa euro kuru güncellemesi yapıyor. Bunu yılda üç veya dörde bölüp bir kerede büyük zam yapmak yerine küçük küçük daha fazla miktarda zam yapabilin ki, hareket kabiliyeti artsın sektörün. Yani ilaç yokları ile alakalı bu sıkıntıları yaşamayalım. İlaç sektöründe en önemlisi etken madde. Bunlar yurt dışından geldiği içinde euro ve dolarla geliyor. Türkiye’de şöyle de bir durum var; ilacın euro kuru 4,57’de şu anda, ama euro oldu 11 lira. Bunun tolere edilebilir bir noktada olması gerekiyor. Eğer vatandaş düşük fiyattaki ilaca ulaşamıyorsa doğru fiyat değildir o.”

“65 yaş üstü 20 milyon, gelecek olan aşı 2,5 milyon!”

Grip aşılarına da dikkat çeken Şahin, “Aşılar şu an depolarda bitmiş durumda. Ayın 15’inde son partinin geleceği söyleniyor. Toplamda gelmesi planlanan aşı yıl sonuna kadar 2,5 milyondu fakat SGK’nın ödeme koşullarına baktığınız zaman kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üzeri olanlar var. Bunların miktarı zaten 20 milyonun üzerinde. Gelecek olan aşı 2,5 milyon. Türkiye’ye gelen aşının 2 milyonunu SGK ödüyor. Diğer 500 bini ödemediği aşı” diye konuştu.

“Yurt dışında talep daha fazla”

Aşı konusunda planlama eksikliğinin olduğunu belirten Şahin sözlerini şöyle tamamladı: “Yurt dışında aşıya talep daha fazla. Türkiye’deki ilaç euro kuru düşük olduğu için firmalar bu düşük kurla pek fazla getirmek istemiyorlar. Euro kuru ile alakalı bir sıkıntı daha var. Bazı biyoteknolojik ilaç dediğimiz ürünler Türkiye’ye gelmiyor. Bazı ülkelerin onda biri fiyatına geldiği için firma getirmiyor.”