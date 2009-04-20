İlaçta 3,6 milyar dolarlık satın alma

İngiliz ilaç şirketi devi GlaxoSmithKline, ABD'li cilt bakımı uzmanı Stiefel Laboratories şirketini 3,6 milyar dolara satın almayı kabul etti.



Dünyanın ikinci büyük ilaç şirketi GlaxoSmithKline ve ABD'li yatırım fonu Blackstone Group'un kısmen sahibi olduğu dünyanın en büyük bağımsız dermatoloji şirketi Stiefel Laboratories'in yaptığı açıklamaya göre, GlaxoSmithKline, Stiefel Laboratories'e 2,9 milyar dolar nakit ödeyecek ve 400 milyon dolar borcunu üstlenecek. GlaxoSmithKline, ayrıca gelecekteki performansına bağlı olarak 300 milyon dolar daha nakit ödeme yapacak.



Merkezi Florida'da bulunan 160 yıllık geçmişe sahip Stiefel Laboratories, geçen ay kendini satılığa çıkarmış, aralarında Novartis, Sanofi-Aventis ve Johnson & Johnson gibi ilaç şirketlerinin bulunduğu şirketler buna ilgi göstermişti.



Stiefel Laboratories'in 2008 yılında satışları 900 milyon dolar, GlaxoSmithKline şirketinin ise dermatoloji ürünleri satışı 500 milyon dolar olmuştu.



Bu satın almanın GlaxoSmithKline'ın cilt bakımı işinin büyüklüğünü neredeyse üçe katlayacağı ve küresel dermatoloji piyasasındaki payını yüzde 8'e yükselteceği belirtildi.



GlaxoSmithKline üst yöneticisi Andrew Witty yaptığı açıklamada, "Bu satın alma uzman dermatoloji işinde yeni bir dünya lideri yaratacak ve bizim mevcut dermatoloji ürünlerimizi güçlendirecek" dedi.



Stiefel ailesi tarafından kontrol edilen ve üst yöneticisi Charles Stiefel olan şirketin satış işleminin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasından sonra Charles Stiefel, GlaxoSmithKline şemsiyesi altında görev yapacak ve şirketin dermatoloji ürünleri Stiefel markası altında satılmaya devam edecek.



Almanya'da Offenbach-on-Main'de 1847 yılında John David Stiefel tarafından mum üreticisi olarak kurulan, daha sonra sabun üretimine başlayan şirket, 1910 yılında ABD'ye taşındı. Şirketin, ABD, Meksika, Brezilya, Singapur, İrlanda ve Pakistan'da fabrikaları bulunuyor.



