İlaçta 11.2 milyonluk kavga

Eczacıların, sigortalıların
indirimli ilaç almasını sağlayan protokolü iptal etmesi, vatandaşı
zorda bıraktı. Bakan, eczanelerle ilaç alım protokolü imzalanmasını
gündeme getirdi.
Bu durumda ücret alınmayacak olması, TEB ve ecza
odalarının gelirini sekteye uğratacak..
Eczacılar,
sigortalıların indirimli ilaç almasını sağlayan protokolü iptal etti,
vatandaş zor durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye
Eczacılar Birliği'nin (TEB) eczanelere "mahalle baskısı" yaptığını
söylerken, orta yol bulunmazsa devreye koyulacak B Planı'nı açıkladı.
Buna göre, eczanelerle tek tek ilaç alım protokolü imzalanacak. Üstelik
bunun için ücret alınmayacak. Bu durumda, TEB ve ecza odaların 11.2
milyon TL'ye ulaşan sözleşme gelirleri sekteye uğrayacak.SON GÜN 2 ŞUBAT
TEB,
sigortalıların serbest eczanelerden ilaç alınmasını sağlayan İlaç Alım
Protokolü'nü 31 Aralık 2008 itibariyle feshettiğini açıklamıştı. 1
aylık geçiş süreci nedeniyle sigortalılar 2 Şubat'a kadar serbest
eczanelerden ilaç alabilecek. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamaması
durumunda sigortalıların ilaç alması tehlikeye girecek.
SGK Başkanı
Fatih Acar da, böyle bir tablonun yaşanmaması için eczanelerle birebir
e-sözleşme imzalayabileceklerini söyledi. TEB ve eczacı odalarının, SGK
tarafından hazırlanan protokol metni karşılığında eczanelerden 500 TL
sözleşme bedeli alarak, yıllık 11 milyon 288 bin TL gelir elde ettiği
bildirildi. İşte, eczacılar ve bakanlığı karşı karşıya getiren 5 kritik
başlık:ÜCRETLERİN ECZANELERDEN TAHSİLİ:
Tahsil
edilemeyen muayene ücretleri eczaneye gider olarak yansıyor, finansal
yükü biz çekiyoruz. Uygulamaya son verilmeli. (İkinci poliklinik
muayenesi, ilave tahlil, tetkik kurumumuza fatura edilir, giderler
artar.)AVANS ÖDEMESİ:
Sözleşmeli eczanelerin teslim
ettiği faturaların bedeli 45 günde yüzde 75-90, 90 gün içinde de fatura
bedelinin tamamı avans olarak ödeniyor. Yüzde 100 avans şeklinde
uygulanmalı. (Yeni düzenleme ile eczacıların iflasa sürüklenmesi söz
konusu değil.)REÇETELERİN EŞİT DAĞITIMI:
Eşit dağıtım
uygulaması, reçetelerin rasyonel dağıtımını sağlarken, ilaca ulaşımı
kolaylaştırdı, reçete toplama gibi uygulamaları engelledi. Bu uygulama
yeniden başlatılmalı. (Bazı kan hastalıkları ve diyaliz tedavilerinde
kullanılan ilaçlara ilişkin reçeteleri eczanelere odalar gönderiyor ve
yüzde 1 pay alıyordu) İSKONTO:
Kamu kurum iskontoları
ilaç şirketleri ve SGK arasında çözümlenmeli. (Eczanenin kamuya, kamu
iskontosu düşülmüş perakende satış fiyatı üzerinden bir önceki yıl
hasılatına göre belirlenmiş yüzde oranlarda yapılmakta)PROVİZYON SİSTEMİ:
Provizyon
sisteminden onay almış reçetenin bedelinin ödenmesi garanti değil.
Kesintilerin sorumluluğu reçeteyi düzenleyenin değil eczanenin. Bu da
hasta ve eczaneci arasında gerilime neden oluyor. (Hastanelerden günlük
700 bin, eczanelerden 1 milyon provizyon yapılıyor. Sistemde bir sorun
yok.)