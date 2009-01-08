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İlaçta 11.2 milyonluk kavga

Eczacıların, sigortalıların indirimli ilaç almasını sağlayan protokolü iptal etmesi, vatandaşı zorda bıraktı.

08 Ocak 2009 02:00

Eczacıların, sigortalıların indirimli ilaç almasını sağlayan protokolü iptal etmesi, vatandaşı zorda bıraktı. Bakan, eczanelerle ilaç alım protokolü imzalanmasını gündeme getirdi.

Bu durumda ücret alınmayacak olması, TEB ve ecza odalarının gelirini sekteye uğratacak..
Eczacılar, sigortalıların indirimli ilaç almasını sağlayan protokolü iptal etti, vatandaş zor durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Eczacılar Birliği'nin (TEB) eczanelere "mahalle baskısı" yaptığını söylerken, orta yol bulunmazsa devreye koyulacak B Planı'nı açıkladı. Buna göre, eczanelerle tek tek ilaç alım protokolü imzalanacak. Üstelik bunun için ücret alınmayacak. Bu durumda, TEB ve ecza odaların 11.2 milyon TL'ye ulaşan sözleşme gelirleri sekteye uğrayacak.

SON GÜN 2 ŞUBAT

TEB, sigortalıların serbest eczanelerden ilaç alınmasını sağlayan İlaç Alım Protokolü'nü 31 Aralık 2008 itibariyle feshettiğini açıklamıştı. 1 aylık geçiş süreci nedeniyle sigortalılar 2 Şubat'a kadar serbest eczanelerden ilaç alabilecek. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamaması durumunda sigortalıların ilaç alması tehlikeye girecek.
SGK Başkanı Fatih Acar da, böyle bir tablonun yaşanmaması için eczanelerle birebir e-sözleşme imzalayabileceklerini söyledi. TEB ve eczacı odalarının, SGK tarafından hazırlanan protokol metni karşılığında eczanelerden 500 TL sözleşme bedeli alarak, yıllık 11 milyon 288 bin TL gelir elde ettiği bildirildi. İşte, eczacılar ve bakanlığı karşı karşıya getiren 5 kritik başlık:

ÜCRETLERİN ECZANELERDEN TAHSİLİ: Tahsil edilemeyen muayene ücretleri eczaneye gider olarak yansıyor, finansal yükü biz çekiyoruz. Uygulamaya son verilmeli. (İkinci poliklinik muayenesi, ilave tahlil, tetkik kurumumuza fatura edilir, giderler artar.)

AVANS ÖDEMESİ: Sözleşmeli eczanelerin teslim ettiği faturaların bedeli 45 günde yüzde 75-90, 90 gün içinde de fatura bedelinin tamamı avans olarak ödeniyor. Yüzde 100 avans şeklinde uygulanmalı. (Yeni düzenleme ile eczacıların iflasa sürüklenmesi söz konusu değil.)

REÇETELERİN EŞİT DAĞITIMI: Eşit dağıtım uygulaması, reçetelerin rasyonel dağıtımını sağlarken, ilaca ulaşımı kolaylaştırdı, reçete toplama gibi uygulamaları engelledi. Bu uygulama yeniden başlatılmalı. (Bazı kan hastalıkları ve diyaliz tedavilerinde kullanılan ilaçlara ilişkin reçeteleri eczanelere odalar gönderiyor ve yüzde 1 pay alıyordu)

İSKONTO: Kamu kurum iskontoları ilaç şirketleri ve SGK arasında çözümlenmeli. (Eczanenin kamuya, kamu iskontosu düşülmüş perakende satış fiyatı üzerinden bir önceki yıl hasılatına göre belirlenmiş yüzde oranlarda yapılmakta)

PROVİZYON SİSTEMİ: Provizyon sisteminden onay almış reçetenin bedelinin ödenmesi garanti değil. Kesintilerin sorumluluğu reçeteyi düzenleyenin değil eczanenin. Bu da hasta ve eczaneci arasında gerilime neden oluyor. (Hastanelerden günlük 700 bin, eczanelerden 1 milyon provizyon yapılıyor. Sistemde bir sorun yok.)

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