T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlaçlı stent ödemelerine sınırlama ANKARA (A.A)

30 Eylül 2011 15:06

-İlaçlı stent ödemelerine sınırlama ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Danıştay 10. Dairesi, ilaçlı stent bedellerinin, sadece belli durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeneceğine ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesini hukuka uygun buldu. Bir hasta yakını, koroner arter hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlı stent bedelinin yalnızca tebliğde belirtilen şartlarda ödenmesini öngören Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.  Tebliğin yürütmesinin durdurulması istenen maddesi, koroner arter hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlı stentlerin, ''damar çapı 3 milimetrenin altında ve uzunluğu 15 milimetre üzerinde olan olgularda her iki şartı bir arada sağlaması şartıyla SGK tarafından ödeneceğine ve bir hastada en fazla 3 stent bedelinin kurumca karşılanacağına'' ilişkin hükümleri içeriyor. Dava dilekçesinde, stent bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi konusunda çapının 3 milimetrenin altında, uzunluğunun 15 milimetre üzerinde olması ve en fazla 3 adetle sınırlandırılması yolundaki dava konusu tebliğ hükmünün, hastanın sağlık hizmetine erişim hakkını engellediği öne sürüldü. Dilekçede, tebliğde öngörülen ölçümlere sahip olmaması halinde stent bedelinin kurumca karşılanmaması sonucu hastanın ağır bir maddi yük altında bırakılmasının sağlıklı yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığı da savunuldu.  Danıştay 10. Dairesi, stent bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi için sınırlandırma getirilmesini hukuka uygun bularak, tebliğin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24