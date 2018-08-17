İlaçlarını yazdıramayınca hastanede intihar etmek istedi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde istediği ilaçları reçeteye yazdıramayan D.M., 2\'nci kattaki psikiyatri polikliniğin olduğu bekleme salonundan sarkarak, intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, D.M.\'yi yaklaşık 1 saatte ikna edip, indirdi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelen D.M., iddiaya göre, psikiyatri doktorundan ilaç istedi. D.M., istediği ilacı reçeteye yazdıramayınca sinirlenerek, odadan çıktı. 2\'nci katta bulunan bekleme salonundaki metal korkuluklarından sarkan D.M., atlayacağını söyledi. İhbar üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, zemin katta branda açarak, bekledi. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı D.M., boğazına neşter dayayıp, kimsenin yaklaşmamasını, ilaçların reçeteye yazılmasını ve kendisine getirilmesini istedi. D.M., hastaneye birlikte geldiği arkadaşı tarafından da ikna edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonucu D.M., ikna oldu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen D.M.\'nin daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu belirtildi.



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