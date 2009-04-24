İlaca dirençli sıtma türü ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kamboçya ile Tayland sınırı yakınında ilaca dirençli yeni bir sıtma türünün saptandığını belirterek, bunun da hastalığın kontrol altına alınması ve kökünün kazınmasına yönelik küresel çaptaki çabaları tehdit ettiğini bildirdi.



DSÖ açıklamasında, dünyanın birçok yerinde sıtmadan ölümlerde azalma sağlanırken ve özellikle de Zambiya'da 2000'den bu yana ölümler üçte iki oranında düşerken, Mekong bölgesinde ilk kez 2007'de tespit edilen ilaca dirençli yeni bir tür sıtmanın, hastalığın kökünün kazınması çabalarını riske soktuğu kaydedildi.



Örgütün Batı Pasifik bölgesi sorumlusu Shin Young-soo, şu an için önceliğin, bu sıtma türünün Mekong bölgesinde kontrol altına alınarak yayılmasının önlenmesi, bölgesel ve uluslararası tehdit haline gelmesine izin verilmemesi olduğunu belirtti.



DSÖ'nün sıtma uzmanlarından Eva Christophel de, saptanan yeni tür sıtmadan geçiren ve bu hastalıkla mücadeledeki en etkili ilaç olan "artemisinin" ile tedavi edilen yaklaşık 20-50 kişiye yapılan son klinik testlerin, hastalığın dirençli hale gelmekte olduğunu doğruladığını söyledi.



Christophel, elde ettikleri bu bilimsel veriyi endişe verici olarak niteledi.



Uzman Christophel, çoğu vakada artemisinin kullanılmasından sadece üç gün sonra hastanın kan değerlerinde parazitin yok olduğu saptanırken, yeni tür sıtma bulamış hastalarda ise ilaca tepkinin çok daha yavaşladığının görüldüğünü anlattı.



(AA)