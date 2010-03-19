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Sağlık

İlaca dayanıklı verem vakaları artıyor

Dünya Sağlık Örgütü, ilaca dayanıklı verem hastalığının artan vakalarla birlikte ciddi bir sorun olmaya başladığını açıkladı.

19 Mart 2010 02:00

T24 - Dünya Sağlık Örgütü, ilaca dayanıklı verem hastalığının artan vakalarla birlikte ciddi bir sorun olmaya başladığını açıkladı.

Örgüt yılda 9 milyon 400 bin kişiye verem teşhisi konduğunu ve bunun yüzde 5’inin hastalığın ilaçlara dayanıklı türevi olduğunu bildirdi. Verem teşhisi konanların yüzde 3’ünün de hayatını kaybettiği belirtildi.

İlaca dayanıklı veremin yüzde 50’sine Çin ve Hindistan’da rastlanırken, yüzde 25’ine yakını da Rusya’da görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü, klasik veremi teşhis etme süresinin bazen dört ayı bulabildiğini, yeni teknolojilerle teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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