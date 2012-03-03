İlaca 15.1 milyar lira ödedik



T24- 2011'de 1 milyar 700 milyon kutu ilacın tüketildiği Türkiye’de antibiyotik en çok satılan ilaç unvanını korudu. Geçen yıl antibiyotiklere 1 milyar 253 milyon lira, ağrı kesicilere ise 939 milyon lira ödendi.

Milliyet'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye’deki gereksiz ilaç harcamalarının azaltılması için hastane ve eczane bilgi sistemlerinde reformlar yapmasına rağmen, ilaç harcamaları artmaya devam ediyor.



2011 yılında Türkiye’de kullanılan ilaç miktarı 2010 yılına göre yüzde 9.7 oranında artarak 1.7 milyar kutuya ulaştı. İlaç harcamaları ise yüzde 2.7 oranında yükselerek 15.1 milyar TL’ye çıktı.

IMS Health şirketinin verilerine göre, 2011 yılında satılan 15.1 milyar liralık ilacın 7.4 milyar TL’lik kısmı, yerli ilaç firmaları tarafından üretilen ilaçlara harcandı. İlaç harcamalarının 7.7 milyar TL’lik kısmı da ithal ilaçlara ödendi. Yerli ilaç harcaması 2010 yılına göre yüzde 4.1 artarken, ithal ilaç harcaması da yüzde 1.3 artış gösterdi.



Türkiye ilaç pazarı’ndaki ‘ilaç ruhsatlı’ ürünlerin ecza depolarından serbest eczanelere yapılan satışlarının, aylık ve net olarak ölçülmesini sağlayan IMS Health’e göre 2011 yılında, kutu bazında, en çok kalp rahatsızlıkları için kullanılan kan sulandırıcı ilaç satıldı. Birinciyi yine bir kalp ritm ilacı izlerken, ilk 10 içinde 6 ilacın ağrı kesici grubunda yer aldığı görüldü. İlk 10 içinde birer adet mide ilacı ile antibiyotik yer aldı.



İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası yetkilileri, ilaç pazarı hakkında şu bilgileri verdiler:

“Tutar ölçeğinde, en çok tüketilen ilaçlar arasında antibiyotikler, pazar payları son 5 yılda yüzde 16’dan yüzde 12.5’e düşmesine karşın, ilk sıradaki yerlerini koruyor. 2011 yılında kardiyovasküler, sinir sistemi ve onkoloji ilaçlarında da pazar payı kayıpları oldu. Diğer yandan solunum ve antiromatizmal ilaçların ise pazar paylarını artırdıkları görüldü.”