İlaç yerine marihuana



Federal İdari Mahkeme, çaresiz hastalığa yakalananların hangi şartlar altında şahsi tedavi amacıyla cezasız marihuana yetiştirebileceklerini inceleyecek. 30 yıldır multipl skleroz olan 62 yaşındaki davacı evinde marihuana yetiştirebilmek için özel izin talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Alt mahkeme bu talebi, ilaçla tedavi masrafını hastalık sigortasının üsteleneceği gerekçesiyle ret etmişti.

1987 yılından beri hastalığın arazlarını yumuşatmak için marihuana kullanan davacı, ilacın doğal uyuşturucu kadar tesir etmediğini savunuyor.