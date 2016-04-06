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Dünya
Deutsche Welle

İlaç yerine marihuana

Almanya'da Federal İdari Mahkeme, hastalığının acılarını ilaç yerine marihuana ile dindirebildiğini söyleyen hastanın başvurusunu ele alıyor.

06 Nisan 2016 14:44


Federal İdari Mahkeme, çaresiz hastalığa yakalananların hangi şartlar altında şahsi tedavi amacıyla cezasız marihuana yetiştirebileceklerini inceleyecek. 30 yıldır multipl skleroz olan 62 yaşındaki davacı evinde marihuana yetiştirebilmek için özel izin talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Alt mahkeme bu talebi, ilaçla tedavi masrafını hastalık sigortasının üsteleneceği gerekçesiyle ret etmişti.

1987 yılından beri hastalığın arazlarını yumuşatmak için marihuana kullanan davacı, ilacın doğal uyuşturucu kadar tesir etmediğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya FederalMahkemeDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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