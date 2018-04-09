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İlaç üreticisi Novartis, gen terapi şirketi Avexis'i 8.7 milyar dolara satın alacak

Satış peşin para ile yapılacak

09 Nisan 2018 12:28

İsviçreli ilaç üreticisi Novartis, Amerikalı gen terapi şirketi Avexis'i 8.7 milyar dolar karşılığında satın alıyor.

Her iki şirketten de yapılan açıklamada satışın peşin para ile yapılacağı belirtildi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, 8.7 milyar dolarlık teklif hisse başına 218 dolara denk geliyor.

Satın alma teklifi iki şirketin yönetim kurulları tarafından da onaylandı.

Anlaşmanın 2018 ortalarına kadar hayata geçmesi bekleniyor. 

Novartis, bu yılın başında da Fransız Advanced Accelerator Applications (AAA) şirketini 3.9 milyar dolar nakit ödemeyle satın almıştı.

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