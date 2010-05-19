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İlaç takip sistemi 2011'e ertelendi!

Pazar günü uygulamaya geçen ve yine sıkıntıları beraberinde getiren "İlaç Takip Sistemi" Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararıyla 2011'e kadar ertelendi.

19 Mayıs 2010 03:00

T24- Pazar günü uygulamaya geçen ve yine sıkıntıları beraberinde getiren "İlaç Takip Sistemi" Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararıyla 2011'e kadar ertelendi.
    

Referans gazetesinin haberine göre, İstanbul Eczacı Odası'nın açtığı dava sonucu alınan kararla bundan sonra hastalar, eczanelerden ilaç alırken karekodsuz ürünleri de sorunsuz temin edebilecek.


Alınan bu yürütmeyi durdurma kararıyla 24 bin eczanede bulunan milyonlarca lira değerindeki karekodsuz ilaç sağlık hizmetine sunulacak..


Kararla hem eczanelerde yaşanan sıkıntı giderilmiş oldu, hem de karekodsuz ürünlerin 1 Ocak 2011 tarihine kadar eczanelerden hastaya verilmesine olanak tanınmış oldu.

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