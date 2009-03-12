İlaç sektöründe dev birleşme

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden İsviçreli Roche, tarihindeki en büyük şirket evliliğine adım atarak ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Genentech firmasının tamamını satın almayı teklif etti.



Genentech firmasının yüzde 56'sına sahip olan Roche, geri kalan yüzde 44 hisseler için 46,8 milyar dolar ödeyecek.



Roche firmasının daha da büyümesine katkıda bulunacak olan bu operasyon, İsviçre şirket tarihindeki en büyük şirket evliliği olarak kabul ediliyor.



Genentech firması kanser ilaçlarında yaptığı araştırmalarla tanınıyor.



Roche, iki şirketin birleşmesinin ardından yıllık gelirin yaklaşık 17 milyar dolar olacağını ve teklifin 25 Mart tarihine kadar geçerli olduğunu açıkladı.



Satın alma teklifi daha önce reddedildiğinde Roche agresif bir tavır izlemişti. Bu dönemde finansal piyasalardaki tıkanıklık sebebiyle satın almanın nasıl finanse edeceği konusunda şüpheler oluşmuş ve Genentech'in hisse değeri teklifteki seviyenin altına inmişti.



Roche Genentech'i alarak mali açıdan çekici bazı yeni ilaçları ürün portföyüne katacak ve Avastin, Herceptin gibi yüksek hacimli satışları olan kanser ilaçlarının gelirlerinden faydalanacak.

