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İlaç protokolü krizi çözüldü; Çalışma Bakanlığı ve eczacılar anlaştı

Başbakan'ın kamu adına rakamı rezerve etmesiyle eczacılarla anlaşma sağlandı

01 Nisan 2016 02:38

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk Eczacılar Birliği yönetimini Çankaya'da kabul etti. Gündemdeki 'ilaç protokolü krizi' çözüldü. 

Edinilen bilgiye göre, Çalışma Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği anlaşmaya vardı. Başbakanın kamu adına rakamı rezerve etmesiyle eczacılar arasında mutabakata varıldı.

Sağlık Bakanlığı ile eczacılar arasında yaşanan 'protokol krizi' ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "Arada çok önemli bir anlaşmazlık kalmadığını düşünüyorum" diyerek, protokolün bu akşam veya yarın sabah imzalanabileceğini söylemişti.

 

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